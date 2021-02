Non è il più semplice dei periodi per viaggiare, è cosa nota, ma prima o poi torneremo a farlo. Forse non accadrà subito, forse inizialmente lo faremo ancora protetti da mascherine e distanziamento, ma accadrà. Tra coloro che lo sanno bene c’è Airbnb che oggi annuncia l’introduzione di una novità: la piattaforma si arricchisce della possibilità di cercare un alloggio specificando date flessibili.

Su Airbnb le date flessibili per la ricerca di un alloggio

Per capire di cosa si tratta è sufficiente dare uno sguardo allo screenshot di seguito. Quando ci si appresta ad eseguire la ricerca, a fianco del tradizionale calendario in cui specificare il giorno esatto di arrivo e quello di partenza compare la voce “Date flessibili”. È possibile selezionare la durata del soggiorno tra le opzioni “Un weekend”, “Una settimana” o “Un mese”, indicando poi i mesi.

La ricerca restituisce risultati relativi a periodi diversi, ricordando in ogni caso all’utente di verificare prima di eseguire la prenotazione se ci sono restrizioni ai viaggi legate a COVID-19.

Anche gli host dovrebbero poter beneficiare della novità, poiché le loro inserzioni saranno sottoposte con maggiore frequenza a chi cerca un alloggio.

Con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un periodo di certo non semplice, nell’autunno scorso Airbnb ha deciso di siglare una collaborazione con LoveFrom, società fondata da Jony Ive in seguito al suo addio ad Apple. Queste le parole attribuite nell’occasione al CEO e co-fondatore della piattaforma Brian Chesky.