AirPods 2ª generazione a soli 100€: il momento giusto per farle TUE

Un paio di auricolari che non cadono mai nel dimenticatoio. Anche se sono usciti modelli successivi, le AirPods di seconda generazione ne valgono totalmente la pena. Ti sto scrivendo ascoltando musica proprio da un paio del genere. E, a dirla tutta, se le tratti bene le varie legende sulla durata della batteria rimangono nei discorsi degli altri!

Su Amazon le trovi in sconto a soli 107,99€ con un ribasso del 28%. Fossi in te mi precipiterei all’acquisto perché il risparmio supera i trenta euro ed è un’ottima occasione. Comprale al volo su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

AirPods di seconda generazione, ne valgono totalmente la pena

Molti pensano che siano prodotti vecchi ma è qui che si sbagliano. Musica e chiamate? Eccezionale e se non sei legato alla cancellazione del rumore, questo modello è esattamente quello che fa al caso tuo. Non per forza non averla significa godere di un’esperienza compromessa per due motivazioni: non a tutti piace isolarsi e non sentire i rumori attorno a sé, se l’impianto audio è di ottima qualità ti godi i tuoi brani preferiti egualmente alla perfezione.

Detto questo, gli AirPods di seconda generazione arrivano con la loro custodia di ricarica che si carica via cavo, lo stesso dell’iPhone 14 e precedente (ne trovi uno in confezione).

Le indossi e con il design semi in ear non hanno punte in silicone che danno fastidio. Allo stesso tempo sono leggere e stabili per poterti anche muovere. Non è previsto, ma le ho usate anche per lo sport e la palestra e sono eccellenti.

Controlli con tap grazie ai sensori su entrambi gli auricolari, microfoni che catturano la tua voce alla prima occasione e musica che non viene compromessa in alcuna maniera: forte, potente, di qualità.

Goditi il tuo giorno di autonomia.

Non sprecare l’occasione e acquista subito il tuo paio di AirPods di seconda generazione a soli 107,99€ con sconto del 28% su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.