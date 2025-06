AirPods 4 in PROMO: gli auricolari wireless secondo Apple

Ti segnaliamo l’offerta in corso su Amazon che vede protagonista AirPods 4. Sono gli auricolari wireless di Apple che introducno un design completamente rinnovato per garantire maggiore comfort, stabilità e facilità d’uso durante tutto il giorno. Il profilo più compatto e lo stelo accorciato abilitano un controllo intuitivo con un semplice tocco, mentre la cancellazione attiva del rumore consente di isolarsi dall’ambiente esterno e l’audio adattivo con rilevamento delle conversazioni assicura un’esperienza intelligente e dinamica, perfetta per ogni situazione.

Amazon taglia il prezzo degli auricolari AirPods 4

Hanno in dotazione il chip H2 con supporto all’isolamento vocale per rendere la voce più chiara anche nei luoghi affollati. Inoltre, grazie all’integrazione avanzata con Siri, è possibile controllarli con la voce o addirittura con semplici movimenti della testa. C’è poi l’audio spaziale personalizzato che avvolge in modo tridimensionale, mentre la nuova custodia, più compatta e versatile, supporta la ricarica anche wireless con standard Qi. Scopri di più nella descrizione completa.

L’offerta di oggi ti permette di acquistare gli auricolari wireless Apple AirPods 4 con custodia di ricarica USB-C al prezzo finale di 168 euro, invece di 199 euro come da listino ufficiale. La disponibilità è immediata. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà online la promozione, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito per non correre il rischio di rimanere a bocca asciutta.

Sono venduti e spediti da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani, direttamente a casa tua, se effettui subito l’ordine. Il voto medio ottenuto da migliaia di recensioni, pubblicate dai clienti dell’e-commerce, è 4,5 stelle su 5.