AirPods 4 senza cavo USB-C nella confezione

Tra i tanti annunci fatti all’evento Apple di lunedì, quello relativo alle cuffie del marchio Apple, gli AirPods 4, spicca a modo suo. E perché? Perché igli auricolari sono l’unico prodotto a essere stato presentato dall’azienda di Cupertino, privo di un cavo USB-C nella confezione che si riceverà a casa. Ma si potrebbe dire che è quasi per una buona causa.

Niente cavo USB-C nella confezione degli AirPods 4

Chi ha trascorso un po’ di tempo sul negozio online di Apple avrà notato questo dettaglio. Tutti i nuovi prodotti del colosso americano sono dotati di un cavo di ricarica USB-C.

Questo vale per gli iPhone 16, 16 Plus, Pro e Pro Max, così come per l’Apple Watch Series 10 e persino per gli AirPods Max, la nuova versione delle cuffie del marchio. Nel caso dell’orologio, ovviamente, non si tratta di un cavo USB-C tradizionale, ma di un cavo di ricarica magnetico.

Gli AirPods 4 sono disponibili in due versioni: una versione base al prezzo di 149 euro e una versione con riduzione attiva del rumore a 199 euro. Per completezza, nessuno dei due modelli è dotato di un cavo USB-C. Quindi sarà necessario riutilizzare quello già in proprio possesso o acquistarne uno nuovo. L’adattatore di rete, invece, è stato dismesso da tempo da Apple.

Un’assenza che non è senza precedenti

Ci si potrebbe chiedere: perché gli AirPods 4 e non gli altri prodotti di Apple? È una domanda eccellente. A dire il vero, non c’è una spiegazione ufficiale. Durante il keynote di lunedì non si è mai parlato dell’assenza del cavo nella confezione degli auricolari.

Probabilmente l’azienda ha dato per scontato che i consumatori disponessero già di uno o più cavi USB-C. Un altro argomento è che raramente gli utenti acquistano gli AirPods “da soli”. Spesso li acquistano insieme a un telefono (iPhone o altro), che di per sé è già dotato di un cavo USB-C. Sorvoliamo sul fatto che l’anno scorso Apple forniva ancora custodie per AirPods con cavi Lightning…

Del resto, questo prodotto Apple senza cavo non è una novità assoluta per il marchio. Dal 2022, la Apple TV non viene più fornita con un cavo USB, ma solo con un cavo di alimentazione.