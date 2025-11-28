 AirPods 4 (USB-C) a -34%: occasione d'oro proprio al Black Friday
Minimo storico per gli AirPods 4: gli auricolari wireless di Apple sono in sconto del 34% su Amazon, nella versione con custodia USB-C.
Minimo storico per gli AirPods 4: gli auricolari wireless di Apple sono in sconto del 34% su Amazon, nella versione con custodia USB-C.

L’e-commerce non la cataloga come offerta del Black Friday, ma il 34% di sconto sugli AirPods 4 è sicuramente tra le migliori occasioni di oggi su Amazon. Sono gli auricolari wireless di Apple nella loro versione con la custodia USB-C che puoi caricare con uno dei tanti cavi che già hai, anche quello dello smartphone.

Con design riprogettato nel nome del comfort, sono più comodi da indossare rispetto a quelli delle generazioni precedenti e rimangono ben saldi anche durante il movimento. C’è il supporto all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa e il chip H2 si occupa di ogni cosa, anche dell’isolamento vocale nelle chiamate. Non mancano poi la compatibilità con Siri, l’autonomia fino a 30 ore e la certificazione IPX4 per la resistenza a polvere, sudore e acqua. Visita la scheda del prodotto per altri dettagli.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 34% sul listino ufficiale e acquista gli Apple AirPods 4 con custodia USB-C al prezzo finale di soli 99 euro (invece di 149 euro). Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce, attraverso la sua rete logistica. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratuita. Aggiungiamo infine che il voto medio assegnato da quasi 15.000 recensioni è molto alto, quasi un perfect score: 4,6 stelle su 5.

È ufficialmente arrivato il Black Friday e Amazon sta proponendo una valanga di sconti in ogni categoria e fascia di prezzo. Le proposte più convenienti sono disponibili nella pagina dell’evento. Qui segnaleremo quelle di maggiore interesse per informatica, elettronica (come in questo caso), gaming e smart home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
28 nov 2025
