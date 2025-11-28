AirPods 4 (USB-C) a -34%: occasione d'oro proprio al Black Friday

L’e-commerce non la cataloga come offerta del Black Friday, ma il 34% di sconto sugli AirPods 4 è sicuramente tra le migliori occasioni di oggi su Amazon. Sono gli auricolari wireless di Apple nella loro versione con la custodia USB-C che puoi caricare con uno dei tanti cavi che già hai, anche quello dello smartphone.

AirPods 4 al minimo storico: -34% su Amazon

Con design riprogettato nel nome del comfort, sono più comodi da indossare rispetto a quelli delle generazioni precedenti e rimangono ben saldi anche durante il movimento. C’è il supporto all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa e il chip H2 si occupa di ogni cosa, anche dell’isolamento vocale nelle chiamate. Non mancano poi la compatibilità con Siri, l’autonomia fino a 30 ore e la certificazione IPX4 per la resistenza a polvere, sudore e acqua. Visita la scheda del prodotto per altri dettagli.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 34% sul listino ufficiale e acquista gli Apple AirPods 4 con custodia USB-C al prezzo finale di soli 99 euro (invece di 149 euro). Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce, attraverso la sua rete logistica. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratuita. Aggiungiamo infine che il voto medio assegnato da quasi 15.000 recensioni è molto alto, quasi un perfect score: 4,6 stelle su 5.

