AirPods con USB-C: ecco la custodia stampata in 3D

È ormai da tempo che in Rete circolano indiscrezioni riguardo il possibile lancio di un nuovo paio di AirPods con porta USB-C sulla custodia di ricarica al posto di quella proprietaria di tipo Lightning. Al momento, non vi sono ancora conferme ufficiali da parte di Apple, ma qualcuno si è già dilettato nel creare una versione della custodia di ricarica dotata della caratteristica in questione.

AirPods: il case 3D con porta USB-C

Ken Pillonel, studente di robotica e ingegneria, si è infatti occupato di affrontare alcune problematiche legate alle riparabilità degli AirPods, mostrando la possibilità di creare un involucro sostituibile per gli auricolari e soprattutto mostrando pure la possibilità di adottare la porta USB-C per la ricarica al posto di quella Lightning, tutto visibile nel video disponibile di seguito.

Ken Pillonel sottolinea che gli AirPods non sono progettati per ottenere assistenza e venire riparati, in quanto non vi sono componenti accessibili senza che si corra il rischio di danneggiare il dispositivo. Dimensioni eccessivamente ridotte, uso di colle e impossibilità di accedere all’interno rendono infatti gli AirPods “usa e getta”.

Per cercare di trova una soluzione alla cosa, Ken Pillonel ha quindi realizzato una custodia sostitutiva in 3D, mettendo a disposizione i file per il download per consentire ai tecnici che devono per forza di cose danneggiare il case in fase di apertura di avere a loro disposizione un ricambio.

Nel fare ciò, Ken Pillonel è riuscito anche a sostituire il connettore Lightning con una porta USB-C. L’operazione è stata portata a termine principalmente per trovare un rimedio qualora fosse necessario rimpiazzare la porta del case degli auricolari che sul mercato non è reperibile.

