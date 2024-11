AirPods Max 2: Apple non ha nessun piano

A quanto pare, Apple non ha attualmente alcun piano concreto per gli AirPods Max 2 e non è da escludere l’ipotesi che una nuova versione delle cuffie del colosso di Cupertino potrebbe in realtà non venire mai lanciata. A riferire la cosa è stato, nelle scorse ore, l’autorevole giornalista Mark Gurman di Bloomberg, con la sua consueta newsletter “Power On”.

AirPods Max 2: nessun piano concreto all’orizzonte

Andando più in dettaglio, Mark Gurman ritiene che le vendite di AirPods Max siano troppo basse affinché Apple possa impegnare maggiori risorse nello sviluppo delle cuffie. Chi sperava quindi in un nuovo modello, dovrà mantenere le aspettative abbastanza basse, almeno per il momento.

La cosa, tuttavia, non desta particolare scalpore, visto e considerato che le cuffie, dopo il loro ingresso sul mercato avvenuto nel dicembre del 2020, sono state aggiornate a settembre scorso, con l’introduzione, però, di due sole modifiche, che tra l’altro non sono state neppure così sostanziali: una porta di ricarica USB-C in sostituzione dell’ormai obsoleta Lightning e nuove opzioni di colore.

Soprattutto le cuffie non hanno ricevuto il chip H2 di Apple che ha debuttato negli AirPods Pro 2 alcuni anni fa, pertanto continuano a non poter sfruttare funzionalità audio adattive e non ci sono stati miglioramenti per quel che concerne la cancellazione attiva del rumore. Ciò significa che gli AirPods Max continuano ad avere il chip H1 che Apple ha introdotto nel 2019, ma il prezzo a cui vengono vendute continua a essere sempre lo stesso (eccezion fatta per eventuali sconti talvolta proposi su Amazon).