AirPods Max al prezzo più basso di sempre, 493€ | Offerte Amazon

Le AirPods Max si trovano in offerta su Amazon a 493€, lo sconto è del 22% e corrisponde ad un riaparmio di ben 136 euro rispetto al prezzo solito.

Le cuffie wireless over ear di Apple sono caratterizzate de un'ottima qualità costruttiva e da un design elegante. L'aspetto minimal si interrompe soltanto sul padiglione destro, che ospita una ghiera molto simile a quella di Apple Watch e un unico tasto per controllare la riproduzione multimediale e rispondere o declinare le telefonate.

Non manca un sistema attivo per la riduzione del rumore ambientale, le cuffie captano i rumori esterni e li annullano generando una frequenza opposta. Ne deriva un quasi totale isolamento acustico dall'ambiente esterno, fondamentale quando si lavora in luoghi pubblici e spazi condivisi, o quando si viaggia in treno o aereo. C'è anche una modalità trasparenza, che fa l'esatto opposto e consente ai suoni esterni di entrare in cuffia tramite i microfoni, funzione fondamentale per la propria sicurezza quando si è in strada.

Oggi le AirPods Max sono disponibili in offerta su Amazon a 493€, si tratta del prezzo più basso di sempre per le cuffie over-ear di Apple.