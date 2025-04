AirPods Max: audio lossless e latenza ultra-bassa

Com’era stato preannunciato, Apple ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento del firmware per la versione USB-C delle cuffie AirPods Max. Il nuovo firmware è la versione 7E99 e porta in dote due interessanti novità che di certo saranno apprezzate da molti: il supporto all’audio lossless e una latenza ultra-bassa.

AirPods Pro Max: arrivano il supporto all’audio lossless e una latenza ultra-bassa

Andando maggiormente in dettaglio, se abbinato a un dispositivo con iOS 18.4, iPadOS 18.4 o macOS Sequoia 15.4, il nuovo firmware per AirPods Max offre il supporto all’audio lossless a 24 bit a 48 kHz, progettato per consentire agli ascoltatori di riprodurre la musica nel modo in cui l’artista l’ha creata in studio.

Apple afferma che l’audio lossless e l’audio spaziale personalizzato offrono un’esperienza più accurata dal punto di vista sonoro, non compressa e coinvolgente.

Con l’audio lossless e il supporto audio a latenza ultra-bassa, i creatori di musica sono in grado di utilizzare le AirPods Max per creare e mixare audio spaziale personalizzato con head tracking, con un solo cavo USB-C e un Mac con Logic Pro o altri software ad hoc.

Il firmware può essere installato mettendo le AirPods Max nel raggio d’azione Bluetooth di un iPhone, iPad o Mac connesso al Wi-Fi e quindi collegandole per caricarle. L’aggiornamento del firmware può richiedere fino a 30 minuti.

Per controllare la versione del firmware accedendo alla sezione Impostazioni del dispositivo Apple cui le cuffie sono accoppiate, selezionato poi la voce Bluetooth e il pulsante per ricevere invocazioni accanto alle AirPods Max.