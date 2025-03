AirPods Max con audio lossless: un'operazione di marketing?

Con il prossimo update, gli AirPods Max con USB-C diventeranno praticamente delle cuffie da studio. Riceveranno, infatti, il supporto per l’audio lossless e l’audio a bassissima latenza. Un sogno per chi ama la musica, eppure Apple frena l’entusiasmo.

Il capo del marketing di Apple, Greg Joswiak, ha condiviso un post sulla piattaforma social X in cui definisce l’audio lossless e l’audio a bassissima latenza come “il massimo upgrade audio” per gli AirPods Max.

Next month AirPods Max are leveling up with lossless audio and ultra-low latency audio—bringing you mind-blowing sound quality. 🎧

Whether you’re a music creator or music lover, this is the ultimate audio upgrade! 🔥 pic.twitter.com/F7xh4u1hgC

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 24, 2025