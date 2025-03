Apple AirPods Max: audio lossless ad aprile con iOS 18.4

Apple ha annunciato che rilascerà un aggiornamento firmware con iOS/iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4 ad aprile. L’azienda di Cupertino aggiungerà il supporto per audio lossless e audio a bassissima latenza alle cuffie AirPods Max. Gli utenti avranno quindi la possibilità di ascoltare musica e suoni nella loro versione originale.

Qualità audio elevatissima

All’inizio di settembre 2024, Apple ha annunciato le nuove AirPods Max con cavo USB Type-C. A differenza del precedente modello con porta Lightning non era possibile la riproduzione audio tramite cavo, ma gli utenti dovevano usare la connessione Bluetooth 5.0 (in pratica, la porta USB Type-C serviva solo per la ricarica).

Grazie all’aggiornamento previsto ad aprile, Apple non aggiungerà solo la riproduzione audio tramite cavo USB Type-C, ma anche il supporto lossless (assente nel modello Lightning). L’azienda di Cupertino scrive:

Grazie al cavo USB-C incluso, gli utenti possono godere della massima qualità audio per musica, film e giochi, mentre i creatori musicali possono sperimentare miglioramenti significativi nella scrittura dei brani, nella creazione dei beat, nella produzione e nel mixaggio.

Dopo aver installato l’update, le cuffie consentiranno di ascoltare audio lossless a 48 kHz e 24 bit, preservando l’integrità delle registrazioni originali. La novità si estende anche all’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Oltre 100 milioni di brani con audio lossless sono disponibili su Apple Music.

L’azienda californiana aggiungerà inoltre il supporto per l’audio a bassissima latenza. Ciò significa che non ci sarà nessun ritardo tra l’audio ascoltato nelle cuffie e quello proveniente dagli altoparlanti di iPhone, iPad e Mac durante il gioco o lo streaming live. Le cuffie AirPods Max costano 549 euro.