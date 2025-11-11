 Don't try this at home: AirPods Max nel freezer
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Don't try this at home: AirPods Max nel freezer

Un curioso caso coinvolge le cuffie AirPods Max: c'è chi racconta di averle resuscitate mettendole nel freezer; nessun commento da Apple.
Don't try this at home: AirPods Max nel freezer
Tecnologia Audio Hifi
Un curioso caso coinvolge le cuffie AirPods Max: c'è chi racconta di averle resuscitate mettendole nel freezer; nessun commento da Apple.
Apple

Ci sono la Blue Screen of Death di Windows (Black su W11), il Red Ring of Death della Xbox 360 e le Three Amber Lights of Death degli AirPods Max. Commercializzate a fine 2020 da Apple, le cuffie wireless over-ear sono protagoniste di report che ne segnalano l’improvviso malfunzionamento, senza possibilità di ripristino, se non ricorrendo a un metodo alquanto bizzarro. Anzi due.

Il freezer ripara le AirPods Max non funzionanti?

Lo ha documentato Jeff Carlson, autore di CNET, nonché da anni possessore e utente soddisfatto dalla qualità del dispositivo. Racconta che da qualche tempo era necessario premere alcuni secondi il pulsante dedicato alla cancellazione del rumore e la Digital Crown per riavviarle (non è presente un tasto di accensione e spegnimento). L’operazione si concludeva solitamente l’indicatore LED color ambra, finché non un giorno non ha più dato segni di vita. Il tentativo di reset alle impostazioni di fabbrica (stessa combinazione, ma per 15 secondi) non ha dato alcun esito: tre lampeggi, poi il buio. Da buttare?

Alla ricerca di una soluzione o quantomeno di segnalazioni da parte di chi ha vissuto la stessa disavventura, si è imbattuto in una discussione su Reddit secondo cui qualcuno è riuscito a resuscitare le sue AirPods Max mettendole in freezer per 30 minuti. Detto, fatto: dopo più di un’ora nel congelatore (meglio abbondare), hanno effettivamente ripreso a funzionare. Il fix è durato però solo alcuni giorni, dopodiché l’ennesimo stop.

Un altro consiglio (non ufficiale) per chi si imbatte nel problema consiste nel pulire i contatti nascosti sotto l’archetto e i cuscinetti auricolari, con dell’alcol. Anche in questo caso, l’efficacia non è garantita e l’operazione potrebbe danneggiare irrimediabilmente le cuffie.

Non è chiaro quale sia la causa del malfunzionamento. Un’ipotesi è quella che punta al progressivo deterioramento dei cavi di alimentazione dovuto alle continue sollecitazioni, generate ogni volta che si ruota il padiglione per infilarlo nella custodia. Il freddo potrebbe innescare una contrazione del rivestimento dei fili, ripristinando temporaneamente il passaggio di corrente. Per il momento, da Apple non sono giunti commenti.

Fonte: CNET

Pubblicato il 11 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Auricolari CMF Buds 2a: the new Nothing a soli 27€ su Amazon

Auricolari CMF Buds 2a: the new Nothing a soli 27€ su Amazon
Tutti gli auricolari sotto i 50€ su Amazon in offerta

Tutti gli auricolari sotto i 50€ su Amazon in offerta
Apple AirPods 4 con Audio Spaziale a soli 119€ su Amazon

Apple AirPods 4 con Audio Spaziale a soli 119€ su Amazon
Parli e capisci ogni lingua: la traduzione live degli AirPods in Italia

Parli e capisci ogni lingua: la traduzione live degli AirPods in Italia
Auricolari CMF Buds 2a: the new Nothing a soli 27€ su Amazon

Auricolari CMF Buds 2a: the new Nothing a soli 27€ su Amazon
Tutti gli auricolari sotto i 50€ su Amazon in offerta

Tutti gli auricolari sotto i 50€ su Amazon in offerta
Apple AirPods 4 con Audio Spaziale a soli 119€ su Amazon

Apple AirPods 4 con Audio Spaziale a soli 119€ su Amazon
Parli e capisci ogni lingua: la traduzione live degli AirPods in Italia

Parli e capisci ogni lingua: la traduzione live degli AirPods in Italia
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
11 nov 2025
Link copiato negli appunti