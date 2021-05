AirPods Max in super offerta al minimo storico (-75€)

Le nuove AirPods Max si trovano in offerta su Amazon a 554€, si tratta del prezzo più basso di sempre, con sconto del 12% e un risparmio effettivo di ben 75 euro rispetto al listino.

Disponibili in 5 colorazioni diverse, le AirPods Max sono le prime cuffie over-ear di Apple, hanno un design minimale che ben si adatta agli altri prodotti del brand statunitense. A contribuire all'estrema eleganza del prodotto c'è una finitura opaca e un'impeccabile qualità costruttiva, l'archetto traforato e i padiglioni morbidi consentono un comfort ottimale.

All'unico tasto presente sulle Max si aggiunge una ghiera molto simile a quella di Apple Watch, che consente di regolare il volume di riproduzione.

Le AirPods offrono un sistema di riduzione attiva del rumore, grazie ai microfoni integrati captano i rumori esterni e li annullano generando una frequenza opposta. Tutto ciò si traduce in un isolamento acustico dall'ambiente esterno, funzione fondamentale per lavorare, ascoltare della musica o guardare un film il luoghi affollati, spazi condivisi o su mezzi pubblici come treni o aerei.

Non manca anche una funzione trasparenza, che lavora in maniera inversa e consente ai rumori esterni di rientrare all'interno delle cuffie, tramite i microfoni integrati. Ciò risulta fondamentale quando si è in giro e – pre questioni di sicurazza – è necessario ascoltare il mondo circostante.

Oggi è possibile acquistare le AirPods Max in offerta su Amazon a 554€, il minimo storico per le esclusive cuffie over-ear di Apple, con consegna espressa gratuita per i clienti Prime.