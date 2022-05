AirPods Max al prezzo minimo storico: ADESSO su Amazon

Le cuffie over-ear progettate da Apple per offrire una qualità audio senza paragoni si trovano oggi al prezzo minimo storico su Amazon: è l’occasione giusta per allungare le mani mettersi su in testa AirPods Max. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e possibilità di scegliere tra due colorazioni.

Cuffie over-ear Made by Apple: AirPods Max

Approfittando di ben 229 euro di sconto si ha accesso a un mondo sonoro fatto di alta fedeltà, EQ adattivo, cancellazione attiva del rumore e audio spaziale. Il segnale è elaborato dal chip H1 a 10 core dedicato e da un software evoluto, senza dimenticare il driver dinamico da 40 mm. Riportiamo le parole di Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing del gruppo di Cupertino, condivise all’atto della presentazione.

Il design acustico su misura, combinato con i potenti chip H1 e il software avanzato consentono alle AirPods Max di utilizzare l’audio computazionale per offrire in modalità wireless la migliore esperienza di ascolto personale.

Non mancano l’integrazione con l’assistente virtuale Siri e la Digital Crown ispirata a quella dell’Apple Watch per un controllo preciso del volume e di ogni altro comando. È possibile scegliere tra la colorazione Celeste e quella Rosa: il prezzo al minimo storico non cambia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.