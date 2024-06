AirPods: nuove opzioni per la cancellazione del rumore

In un futuro non molto lontano, gli AirPods di Apple saranno in grado di offrire nuove funzionalità per rendere più facile la personalizzazione della cancellazione del rumore per gli utenti. Lo si evince dall’analisi del codice dell’ultimo firmware degli auricolari.

AirPods: nuove funzionalità per la cancellazione del rumore in sviluppo

È possibile che Apple lancerà sul mercato nuovi modelli di AirPods alla fine del 2024, ma dietro le quinte l’azienda sta già lavorando su un aggiornamento chiave del firmware per gli utenti e una nuova API per gli sviluppatori.

Andando più in dettaglio, in base a quanto emerso, una delle principali novità sarà il “Customizable Adaptive Audio”, che consentirà agli utenti di regolare manualmente i livelli di cancellazione del rumore, con opzioni come “rimuovi più rumore” e “rimuovi meno rumore”.

Questo aggiornamento consentirà una maggiore flessibilità, andando oltre l’attuale possibilità di attivare o disattivare la cancellazione del rumore e soprattutto oltre la modalità adattiva automatica degli AirPods Pro, la quale regola dinamicamente la cancellazione del rumore in base all’ambiente e che, per quanto efficiente possa essere, proprio per la sua natura non sempre è in grado di restituire risultati ottimali o comunque quando l’utente lo reputa effettivamente necessario.

Un’altra funzione interessante che dovrebbe essere inclusa in questo aggiornamento è la possibilità di accettare o rifiutare le chiamate scuotendo o annuendo la testa. Il colosso di Cupertino ha fortemente promosso questa caratteristica durante il keynote della WWDC 2024 di inizio mese, pertanto è probabile che verrà rilasciata insieme a iOS 18 che dovrebbe arrivare su iPhone dopo l’estate.