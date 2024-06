Apple iOS 18: personalizzazione, IA e altre novità

Durante il keynote di ieri sera è stato annunciato iOS 18, prima versione del sistema operativo per iPhone che integra Apple Intelligence. Quelle che sfruttano l’intelligenza artificiale non solo le uniche novità. Gli utenti troveranno nuove opzioni di personalizzazione e diversi aggiornamenti per le app.

iPhone più personale e intelligente con iOS 18

Con iOS 18 sono stati finalmente eliminati i vincoli relativi al posizionamento degli elementi sulla schermata Home. Gli utenti possono spostare liberamente app e widget, anche sopra al Dock. Le nuove opzioni di personalizzazione consentono inoltre di cambiare l’aspetto delle icone scegliendo un effetto più scuro o sfumato e aumentarne le dimensioni.

Per la prima volta è possibile modificare i controlli nella parte inferiore della schermata di blocco, scegliendo tra le opzioni disponibili nella galleria o eliminandoli del tutto. Il Centro di controllo è stato ridisegnato per consentire l’accesso rapido ai controlli più usati raggruppati per tipo. L’utente può anche aggiungere i controlli di app di terze parti supportate, mentre la nuova galleria mostra l’intera serie di controlli disponibili e permette di ridimensionarli e di raggrupparli diversamente.

Molti cambiamenti riguardano l’app Foto. Un’unica vista semplificata riunisce la griglia già nota e le nuove raccolte che permettono di sfogliare le immagini per tema, senza bisogno di organizzare gli scatti in album specifici. La nuova vista a carosello si aggiorna ogni giorno e mostra le immagini con persone, animali, luoghi e altri elementi contrassegnati come preferiti. Grazie alla riproduzione automatica dei contenuti, le librerie si animano permettendo di rivivere i ricordi più belli.

La novità più importante dell’app Messaggi è il supporto per il protocollo RCS (Rich Communication Services). Saranno quindi disponibili tutte le funzionalità, tra cui le ricevute di lettura, ma i messaggi da Android avranno sempre una bolla verde. In assenza di rete cellulare o Wi-Fi, gli utenti potranno usare la connessione satellitare (solo con iPhone 14 e modelli successivi).

L’app Mail supporta l’organizzazione automatica on-device in categorie: Primary per le email personali e urgenti, Transactions per conferme e ricevute, Updates per le notizie e le notifiche dai social media, Promotions per pubblicità e coupon. Due le novità principali di Safari: Highlights (informazioni salienti delle pagine web) e modalità Lettura (riassunto e indice dei contenuti per gli articoli più lunghi).

La nuova app Passwords è un password manager che consente di conservare tutte le credenziali di login, le password del Wi-Fi e le passkey. L’utente viene avvisato se la password è debole, se è stata già usata e se sono finite in un data leak.

Oltre al blocco dello smartphone sarà disponibile anche il blocco a livello di app con Face ID, Touch ID o PIN. Gli utenti potranno impedire l’accesso o nascondere le app (icona e nome verranno oscurati). I contenuti non verranno mostrati nelle ricerche e nelle notifiche.

L’elenco completo delle novità è sul sito ufficiale. La developer beta di iOS 18 è disponibile attraverso l’Apple Developer Program, mentre la beta pubblica sarà disponibile a luglio attraverso l’Apple Beta Software Program. Questi sono gli iPhone compatibili: