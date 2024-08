AirPods PRO 2, audio spaziale per wearable plus ultra firmate Apple

Non solo uno sconto ma bensì due opportunità di risparmio per le Apple AirPods Pro 2. Un paio di auricolari Bluetooth che completano l’ecosistema di casa Cupertino e da abbinare a MacBook o iPhone sono ideali. Con la loro tecnologia avanzata, farne a meno è impossibile.

AirPods Pro 2: gli auricolari Bluetooth da scegliere

Se ami la tipologia in ear, le AirPods Pro 2 sono il modello da scegliere. Rispetto alle Prime wearable di Apple, queste non solo sono avanzate in termini di tecnologia ma vantano anche diverse punte in silicone per poterle adattare al tuo orecchio in modo sopraffine. Una volta che le indossi, vieni isolato dal mondo esterno grazie alla cancellazione del rumore. Non ti preoccupare perché nel caso tu voglia entrare in contatto con chi ti circonda, puoi attivare facilmente la modalità ambient.

Detto questo, sono caratteristiche principiale del modello Pro l’audio di prima qualità con suono cristallino e ad alta fedeltà, microfoni integrati, controlli con pressione e anche un sistema che riconosce non solo quando sono inserite all’interno del tuo orecchio ma altresì quando qualcuno si avvicina e ti parla. In questo modo il volume si regola in automatico garantendoti un feedback ottimizzato.

Con la custodia di ricarica hai fino a 30 ore di autonomia, le sole wearable hanno un 6 ore di durata.

