AirPods Pro 2: oltre 1.000 modelli falsi sequestrati alla dogana

Non è una novità che i dispositivi Apple vengano commercializzati anche in versioni contraffatte da parte dei soliti, furbi truffatori, alla ricerca di profitti vendendo varianti false al medesimo prezzo al dettaglio suggerito dalla società di Cupertino. In molti casi, però, le autorità presenti alla dogana degli aeroporti riescono a identificare e sequestrare con successo lotti di esemplari fasulli, impedendo la loro vendita. È il caso recente di circa 1.000 AirPods Pro 2 sequestrati dai funzionari della U.S. Customs and Border Protection presso il Washington Dulles International Airport: si tratta di circa 290.000 dollari bloccati dopo l’arrivo dalla Cina.

AirPods Pro 2 contraffatti negli Stati Uniti? Nossignore!

Nello specifico, nell’aeroporto sono state bloccare quattro spedizioni dirette alla contea di Fairfax, in Virginia, ispezionate lo scorso 15 marzo. Solo pochi giorni addietro, però, è arrivato il comunicato ufficiale: gli investigatori hanno scovato 1.000 AirPods Pro 2 e 50 Apple Watch, spediti dalla Cina con l’intento di rivenderli negli Stati Uniti al prezzo di listino. Per questo motivo, come anticipato sopra, si parla di un valore superiore a 290.000 dollari per questo lotto.

Al momento manca un’accusa chiara, ma le autorità hanno dichiarato:

“Produttori e venditori senza scrupoli traggono profitto illegalmente dalla vendita di prodotti contraffatti scadenti a scapito della sicurezza dei consumatori americani. La U.S. Customs and Border Protection esorta i cittadini a proteggere la loro salute e i loro portafogli acquistando beni di consumo autentici da venditori affidabili o autorizzati.”

Questa è solo una delle ultime mosse della CBP che, durante l’anno fiscale 2022, ha bloccato quasi 21.000 spedizioni contenenti merci contraffatte appartenenti a vari marchi autorevoli d’oltreoceano. Apple è indubbiamente il più interessato, con copie degli auricolari AirPods Pro 2 – e di altre iterazioni – che continuano ad apparire negli aerei cargo che giungono dalla Cina.