AirPods Pro 3 su Amazon: preordinali subito per riceverli al day one

Appena annunciati, i nuovi AirPods Pro 3 sono già comparsi per il preordine su Amazon. Nel momento in cui pubblichiamo questa segnalazione non sono ancora acquistabili, ma lo diventeranno presto: è già possibile tenerli d’occhio e inserirli nella propria lista desideri. I nuovi auricolari wireless top di gamma del catalogo Apple introducono parecchie novità, a partire da un design in-ear rinnovato, così da risultare ancora più comodi da indossare, restano ben fermi quando ti muovi. Tra gli altri punti di forza, una cancellazione attiva del rumore avanzata che sfrutta i microfoni integrati e le capacità computazionali, oltre ai cuscinetti in schiuma infusa per un isolamento passivo.

Preordina AirPods Pro 3 su Amazon

A caratterizzarli è un profilo ottimizzato, con stelo più corto rispetto al passato e cuscinetti in silicone forniti in ben cinque taglie: dalla XXS alla L. Integrano il chip H2 progettato internamente con modalità Isolamento vocale che migliora la qualità delle telefonate nelle aree particolarmente rumorose. Non mancano poi il supporto all’interazione vocale con Siri, all’audio spaziale, alla traduzione in tempo reale da altre lingue, un’autonomia fino a 30 ore utilizzando la custodia e la certificazione IP57 che garantisce resistenza a polvere, sudore e acqua, ideale per l’attività fisica. C0’è anche un piccolo sensore che misura la frequenza cardiaca, emettendo impulsi luminosi invisibili 256 volte al secondo per misurare l’assorbimento della luce nel flusso sanguigno. Scopri di più nella descrizione completa.

I nuovi auricolari wireless AirPods Pro 3 sono proposti da Apple al prezzo di 249 euro. Come anticipato si tratta di un preordine. Le unità acquistate saranno consegnate dal 19 settembre. Nella confezione sono inclusi anche la custodia di ricarica MagSafe (con porta USB‐C) con altoparlante e anello per laccetto.

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, offrendo inoltre la consegna gratuita a domicilio.