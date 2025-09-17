AirPods Pro 3: test dell'udito per migliorare ANC

Gli AirPods Pro 3, che sono stati annunciati la scorsa settimana da Apple, consentono di effettuare un test acustico e per verificare la vestibilità dei copriauricolari, il quale assicura altresì di ottenere la migliore qualità del suono e la cancellazione attiva del rumore (ANC). Lo si apprende dalla consultazione di un nuovo documento di supporto diffuso dall’azienda.

AirPods Pro 3: il test dell’udito permette di migliorare la cancellazione del rumore

Gli AirPods Pro 1 e gli AirPods Pro 2 hanno già un test di adattamento dell’orecchio, ma Apple ha aggiornato la procedura per il nuovo modello dei suoi auricolari. La “mela morsicata” suggerisce di iniziare con i copriauricolari di medie dimensioni e di passare a quelle di dimensioni maggiori nel caso in cui non si dovesse ottenere una buona aderenza. Se i copriauricolari risultano troppo grandi, invece, bisogna passare a quelli più piccoli, ovviamente.

Da tenere presente che il gruppo capitanato da Tim Cook ha progettato dei nuovi copriaurciolari per gli AirPods Pro 3, che si dice siano più morbidi e meno rigidi di quelli disponibili sugli altri modelli. Da notare altresì che i nuovi copriauricolari sono disponibili in cinque taglie, ovvero XXS, XS, S, M e L. XXS è una nuova opzione per questa generazione.

Il test acustico può essere avviato collegando gli AirPods Pro 3 a un iPhone con iOS 26 o un iPad con iPadOS 26 o, ancora a un Mac con macOS 26, raggiungendo poi la sezione dedicata agli auricolari nelle impostazioni del dispositivo e selezionando da lì l’opzione apposita visibile nella schermata che viene proposta.