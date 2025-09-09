AirPods Pro 3 ufficiali: tutte le novità degli auricolari wireless

La prima novità annunciata da Apple durante l’evento Awe Dropping è AirPods Pro 3. Come ci si può attendere da auricolari wireless di ultima generazione, i miglioramenti introdotti riguardano anzitutto il comparto audio. Raddoppia l’efficacia della tecnologia Active Noise Cancellation rispetto alla versione precedente.

Tutto quello che c’è da sapere su AirPods Pro 3

Iniezione di intelligenza artificiale anche per le cuffiette della mela morsicata con traduzioni live, abilitate da Apple Intelligence. Quanto pronunciato è mostrato nella lingua dell’interlocutore sul display di iPhone.

Migliora anche il design. Ora ogni auricolare è più piccolo. Sono inoltre fornite cinque taglie diverse di inserti, così da adattarsi in modo sicuro a ogni orecchio. È garantita la resistenza al sudore con la certificazione IP57, particolarmente utile per l’attività fisica. Restando in tema, Apple ha introdotto la funzionalità Heart rate sensing in grado di valutare la frequenza cardiaca e le calorie bruciate attraverso i sensori integrati.

Tra gli altri aspetti migliorati c’è l’autonomia. I nuovi AirPods Pro 3 sono in preordine da oggi al prezzo di 249 dollari con il lancio fissato per il 19 settembre.

… in aggiornamento