Sugli AirPods Pro 4 arrivano le fotocamere a infrarossi, wow!

I prossimi AirPods Pro non saranno solo cuffie wireless con cancellazione del rumore da paura, saranno dotate di occhi. O meglio, di fotocamere a infrarossi. Chi lo dice? Il leaker Kosutami, uno di quelli che di solito anticipano le mosse di Apple con una precisione inquietante.

I nuovi AirPods Pro 4 con fotocamere a infrarossi riconosceranno i gesti nell’aria

Gli AirPods Pro stanno per trasformarsi in qualcosa di molto più ambizioso di semplici auricolari premium. E questa volta non parliamo solo di migliorare la qualità audio o aggiungere l’ennesima modalità di ascolto. Stiamo parlando di hardware che percepisce l’ambiente circostante.

Tutti i leaker di Cupertino parlano di una versione aggiornata che, paradossalmente, potrebbe anche non chiamarsi AirPods Pro 4. Ming-Chi Kuo, l’oracolo di Taiwan che raramente sbaglia quando si tratta di previsioni Apple, conferma che nel 2026 vedremo gli AirPods Pro con fotocamere IR integrate. Pure Instant Digital, leaker cinese con ottime credenziali, ha confermato la presenza di una minuscola fotocamera a infrarossi.

Non sarebbe la prima volta che Apple lancia una versione migliorata degli AirPods Pro senza aspettare tre anni. I Pro 2 sono arrivati nel 2022, poi un anno dopo Apple li ha aggiornati con connettore USB-C, resistenza alla polvere IP54 e audio lossless. Quindi vedere gli AirPods Pro 3 ricevere un refresh a metà ciclo vitale non è poi così strano. La domanda vera è un’altra. Apple venderà entrambe le versioni affiancate, creando una gamma tipo quella degli AirPods 4 (con e senza ANC), oppure la nuova versione con fotocamera sostituirà semplicemente quella attuale?

Il leaker Kosutami sostiene che il modello aggiornato costerà uguale ai Pro 3 attuali, ovvero 249 dollari. Il che farebbe pensare a una sostituzione diretta più che a un’espansione di gamma. Ma con Apple non si sa mai, potrebbe anche inventarsi gli “AirPods Pro 3 Advanced”.

Perché le fotocamere IR negli auricolari?

Ma cosa se ne fanno gli utenti di una fotocamera a infrarossi negli auricolari? Non serve a fare foto o video, ma a capire cosa si sta facendo. Per riconoscere movimenti della testa e delle mani, capire dove si sta guardando e coordinarsi con gli altri dispositivi Apple, in particolare con Vision Pro. Le cuffie diventano un’estensione dell’interfaccia, permettendo interazioni più naturali senza toccare nulla.

Immaginiamo di poter controllare la riproduzione musicale con gesti nell’aria invece di toccare gli auricolari. O di rispondere a una chiamata con un cenno del capo che la fotocamera IR intercetta. Apple ha già dimostrato con Vision Pro che è capace di far funzionare interfacce basate su gesti e tracciamento oculare.

E poi c’è l’audio spaziale. Già oggi gli AirPods Pro creano un’esperienza immersiva adattando il suono ai movimenti della testa. Con fotocamere IR integrate, questa tecnologia potrebbe fare un salto di qualità ulteriore, sincronizzandosi meglio con Vision Pro e futuri visori AR/VR. Praticamente gli AirPods diventerebbero in parte integrante dell’esperienza di realtà mista, non solo un accessorio audio.

Kuo prevede che gli AirPods dotati di fotocamera IR entreranno in produzione già quest’anno, quindi le fabbriche sarebbero già al lavoro.

Il sensore di frequenza cardiaca: l’altro asso nella manica

Oltre alla fotocamera IR, circolano voci insistenti su un sensore di frequenza cardiaca integrato negli AirPods Pro. L’idea non è nuova, trasformare gli auricolari in dispositivo per il fitness tracking, per monitorare il battito cardiaco durante gli allenamenti, le chiamate.

Apple Watch ha già questa funzione, certo. Ma avere il monitoraggio anche sugli AirPods amplierebbe la raccolta dati, e sappiamo quanto Apple ami i dati biometrici per migliorare le sue funzioni di salute e benessere. Non stupirebbe vedere entrambe le funzioni, fotocamera IR e sensore cardiaco, nella stessa versione aggiornata.

Quando arrivano e quanto costano

Se i leak sono accurati, potremmo vedere gli AirPods Pro aggiornati già nel corso del 2026. Probabilmente non prima della primavera, visto che Apple tende a riservare i grandi annunci hardware per marzo (evento primaverile) o settembre.

Il prezzo dovrebbe rimanere ancorato ai 249 dollari dei Pro 3 attuali, il che sarebbe una mossa intelligente. Oppure, scenario alternativo, Apple potrebbe creare una versione “Pro Max”, naturalmente più costosa, mantenendo i Pro 3 base come opzione più accessibile. Sono aperte le scommesse.