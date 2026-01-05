Flop Vision Pro: Apple taglia la produzione

Apple ha annunciato una versione aggiornata di Vision Pro con chip M5 a metà ottobre, ma non è cambiato il suo “difetto” principale, ovvero il costo eccessivo. Secondo i dati di IDC e Sensor Tower riportati dal Financial Times, l’azienda di Cupertino ha ridotto la produzione e la spesa in pubblicità. Probabilmente ha deciso di puntare al mercato degli smart glass.

Solo 45.000 unità nel quarto trimestre 2025

Il Vision Pro è stato annunciato durante la WWDC 2023. Il visore per la realtà mista è arrivato sul mercato all’inizio del 2024 ad un prezzo di 3.499 dollari. Apple ha svelato la versione aggiornata con chip M5 il 15 ottobre 2025. Sono migliorate prestazioni, autonomia e qualità visiva, ma il design è rimasto invariato, così come il prezzo.

Secondo i dati di IDC, Apple ha venduto circa 390.000 unità nel 2024. Nonostante le novità (hardware e software) e la disponibilità in 13 paesi, la società di analisi prevede solo 45.000 nuove unità consegnate nel quarto trimestre 2025 (Apple non fornisce dati ufficiali).

In base alle fonti del Financial Times, l’azienda di Cupertino ha tagliato la produzione. Sensor Tower afferma che la spesa in pubblicità è stata ridotta del 95%. Il Vision Pro non diventerà mai un prodotto di massa per varie ragioni. Oltre al prezzo di nicchia ci sono altri difetti, tra cui il peso eccessivo che ne impedisce l’uso per lunghi periodi di tempo e il numero ridotto di app native per visionOS. L’autonomia è stata leggermente migliorata con la versione M5.

Secondo il Financial Times, Apple dovrebbe annunciare una versione più economica entro fine 2026. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, aveva comunicato che il nuovo visore non arriverà prima del 2027, ma ora sembra che le risorse siano state spostate sugli smart glass (in pratica come ha fatto Meta).

I primi occhiali (senza display) dovrebbero essere annunciati entro il 2026 e sfrutteranno la nuova Siri. Successivamente (non prima del 2028) arriveranno gli smart glass con schermo.