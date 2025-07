Apple Vision Pro 2 entro il 2025 con chip M4

Il Vision Pro non ha ottenuto un grande successo sia per il prezzo elevato (3.499 dollari) che per la scarsa indossabilità. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, Apple annuncerà una nuova versione entro il 2025. Offrirà un comfort migliore e integrerà il processore M4. Per un restyling completo si dovrà attendere fino al 2027.

Novità del Vision Pro 2

L’attuale visore per la realtà mista è stato annunciato il 5 giugno 2023 durante la WWDC. Nel corso dei mesi successivi sono stati rilasciai diversi aggiornamenti del sistema operativo e delle app, gli ultimi dei quali con visionOS 26. Il Vision Pro rimane comunque un prodotto di nicchia per il costo elevato. Non viene inoltre utilizzato spesso dagli utenti perché troppo pesante.

Secondo le fonti di Mark Gurman, Apple annuncerà un secondo modello entro fine anno. L’azienda di Cupertino migliorerà l’indossabilità offrendo una nuova fascia per la testa. Ciò consentirà agli utenti di usare il visore più a lungo, anche se il peso rimarrà invariato (circa 650 grammi).

Non è prevista nessuna modifica al design. Verrà invece aggiornato il processore. Il Vision Pro 2 (nome ipotetico) integrerà il chip Apple M4, lo stesso presente nei recenti iPad Pro, iMac, Mac mini, MacBook Air e MacBook Pro da 14 pollici. L’azienda di Cupertino potrebbe utilizzare una NPU con più core di quelli attuali (16). Questo componente del chip viene pesantemente sfruttato dalle funzionalità AI.

Al momento non ci sono informazioni sul prezzo, ma anche il nuovo visore non sarà sicuramente un prodotto per tutti. Un modello completamente riprogettato dovrebbe arrivare nel 2027. Apple ridurrà sia il peso che il prezzo. È in sviluppo anche una versione “tethered”, ovvero da collegare al Mac per ridurre la latenza con le applicazioni enterprise. Entro il 2026 dovrebbero essere annunciati occhiali smart simili ai Ray-Ban Meta.