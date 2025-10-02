 Apple: priorità agli smart glass, pausa per Vision Pro
Bloomberg

Apple ha sospeso lo sviluppo di una versione più economica e leggera del Vision Pro. In base alle fonti di Mark Gurman (noto giornalista di Bloomberg), l’azienda di Cupertino avrebbe deciso di spostare le risorse verso gli smart glass. L’obiettivo è sfidare i Ray-Ban Meta che hanno ottenuto un grande successo (a fine settembre è stata presentata la seconda generazione).

Smart glass di Apple senza display nel 2026

L’attuale Vision Pro non ha ottenuto molto successo, in quanto è poco confortevole e costa 3.499 dollari. Apple aveva pianificato il lancio di nuovi modelli del visore. Era prevista una versione simile a quella attuale con specifiche inferiori, ma l’azienda di Cupertino ha deciso di cambiare il design e ridurre il peso.

Secondo le fonti di Gurman, lo sviluppo di un Vision Pro più leggero è stato sospeso (il debutto era previsto per il 2027). Entro fine anno verrà annunciata solo una versione con chip aggiornato (probabilmente Apple M4). Il successo dei Ray-Ban Meta ha spinto l’azienda di Cupertino a cambiare le priorità.

Entro il 2026 dovrebbero arrivare sul mercato i primi smart glass di Apple. Non avranno uno schermo, quindi offriranno funzionalità simili a quelle dei Ray-Ban Meta. Come già accaduto nel campo dell’intelligenza artificiale, anche stavolta Apple è in ritardo. Meta ha annunciato i primi occhiali smart nel 2021 (Ray-Ban Stories). Nel 2023 sono stati svelati i Ray-Ban Meta e recentemente è arrivata la seconda generazione.

Gli smart glass di Apple supporteranno ovviamente la nuova Siri (attesa in primavera) e integreranno altoparlanti, microfoni e fotocamere. Un modello successivo, previsto nel 2028, avrà un display, come i Ray-Ban Display di Meta. Lo sviluppo potrebbe però essere accelerato, considerato che Meta dovrebbe annunciare smart glass con due schermi nel 2027.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 2 ott 2025

Luca Colantuoni
Pubblicato il
2 ott 2025
