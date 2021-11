AirPods Pro, cedi alla TENTAZIONE del Black Friday

-25%, ossia tanta roba: 70 euro risparmiati sulle Apple AirPods Pro (generazione 2021) sono decisamente un grosso affare. Un affare di quelli che fanno capolino solo al Black Friday, occasione unica per mettere da parte i regali di Natale oppure per togliersi quello sfizio al quale da tempo stavi pensando. Le Apple AirPods Pro sono uno di quei prodotti lì, quelli che guardi con desiderio per troppo tempo pensando “sono fuori budget”. Poi arriva il Black Friday e quel che era un “non posso permettermelo” diventa improvvisamente occasione d'oro.

Non resta che coglierla al volo, perché le offerte del Black Friday sono così: brillano molto, ma lo fanno per poco tempo.

Apple AirPods Pro 2021, occasionissima Black Friday

La generazione 2021 è quella con custodia di ricarica MagSafe: gli auricolari si ricaricano una volta infilati nella custodia e quest'ultima si ricarica semplicemente appoggiandola su un caricatore wireless. 279 euro il prezzo ufficiale, 209 euro il prezzo disponibile oggi.

La cancellazione attiva del rumore e la resistenza ad acqua e sudore fanno degli AirPods non solo uno strumento di chiamata e ascolto, ma anche un elemento ideale per l'allenamento: la posizione salda nel padiglione auricolare, i gommini di tre misure e il baricentro spostato ulteriormente verso l'alto rendono il device sempre più in grado di rispondere alle esigenze di qualsiasi situazione.

A fare la differenza in questo caso è il prezzo: se sulla qualità non c'è nulla da discutere (parla il mercato), spesso è però il prezzo a diventare un ostacolo. L'occasione del Natale ed il tappetino rosso del Black Friday, però, cambiano le carte in tavola: 70 euro sono tagliati, manca soltanto un fiocchetto e il regalo è pronto.

Attenzione alle scadenze però: l'offerta è valida da poche ore e non è chiaro quanto possa durare all'interno di questa parentesi di Black Friday.