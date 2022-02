AirPods Pro in OFFERTA al 32% di sconto su Amazon

Le AirPods Pro si trovano in offerta su Amazon a 189€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino. Con questa offerta si risparmiano ben 90 euro, un’occasione da non perdere.

Con un design allungato ed ergonomico, le AirPods Pro sono le migliori cuffie true wireless per iPhone, ideali sia per lo sport che per l’uso quotidiano. Lungo il profilo degli auricolari è presente un sensore di pressione, tramite il quale puoi comandare la riproduzione musicale, rispondere alle telefonate o richiamare Siri.

Le Pro offrono un efficace sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), in grado di isolare l’utente dai suoni esterni. Grazie a questa funzione, le AirPods sono un valido alleato per viaggi in treno o aereo, per isolarsi dal frastuono esterno e godersi della musica o un bel film senza disturbi.

Oggi le AirPods Pro di Apple sono disponibili in offerta su Amazon a 189€, un prezzo molto interessante con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e possibilità di pagamento rateale, in 5 comode soluzioni da 37,80 euro al mese.

