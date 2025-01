AirTag: Apple aggiunge nuovi avvisi sulla batteria

Apple ha di recente aggiornato il suo smart tracker AirTag, al fine di rientrare nei parametri imposti da una legge americana nota come Reese’s Law, che è entrata in vigore a marzo del 2024.

AirTag: nuovi avvisi relativi ai rischi delle batterie a bottone

Andando più nello specifico, secondo quanto riportato dalla U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), gli AirTag ora espongono un’etichetta di avvertimento sulla confezione, con un apposito simbolo vicino al vano batteria.

La Reese’s Law si focalizza sulla prevenzione di ingestioni di batterie a bottone da parte dei bambini e prende il nome da Reese Hamsmith, un bambino morto nel 2020 proprio dopo aver ingoiato una batteria a bottone che si trova all’interno di un telecomando.

Considerando inoltre il fatto che molti AirTag senza questi avvisi sono già stati venduti, il colosso di Cupertino ha altresì provveduto a implementare un alert relativo ai pericoli delle batterie a bottone nell’interfaccia dell’app Dov’è che compare ogni volta che a un utente viene chiesto di andare a sostituire la batteria ormai scarica dello smart tracker.

Con i futuri AirTag 2, di cui ormai si discute già da qualche tempo a questa parte, Apple provvederà ovviamente a implementare gli avvisi in questione già al momento del lancio sul mercato. Sempre relativamente alla seconda generazione dello smart tracker, si vocifera che la “mela morsicata” stia lavorando per offrire un maggior grado di sicurezza agli utenti, probabilmente per rispondere alle polemiche sul rischio che il dispositivo possa essere utilizzato per stalking o controllo non autorizzato.