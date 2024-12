AirTag 2 di Apple: raggio d'azione maggiore con chip avanzato

Sarà capitato a tutti di perdere le chiavi di casa o il portafoglio e di impazzire per ritrovarli. Per fortuna, da quando esistono i localizzatori Bluetooth come l’AirTag di Apple, ritrovare gli oggetti smarriti è diventato molto più facile. Ma la prossima versione del tracker della mela morsicata, attesa per il 2025, potrebbe essere ancora meglio!

Il segreto? Un nuovo chip ultra-wideband, simile a quello integrato nei nuovi iPhone 15, almeno secondo i rumors. Grazie a questo aggiornamento, il piccolo tracker di Apple potrebbe localizzare gli oggetti a cui è attaccato da una distanza fino a tre volte superiore rispetto ad oggi.

AirTag 2 di Apple, più potente e preciso

Con l’AirTag attuale si arriva a malapena a 30 metri in condizioni ottimali, mentre il nuovo modello potrebbe coprire un raggio di quasi 100 metri. Fantascienza? Non esattamente, solo un’indiscrezione molto interessante riportato da Mark Gurman, che di solito ci azzecca quando si parla di novità Apple.

Apple’s AirTag 2 — coming next year — will have a new ultra-wide-band chip from the iPhone 15 to triple its finding range. https://t.co/FtUcR2XSnL — Mark Gurman (@markgurman) December 15, 2024

Oltre a incrementare sensibilmente il raggio d’azione, il chip UWB di nuova generazione dovrebbe anche rendere il tracciamento degli oggetti più preciso e affidabile. Insomma, con AirTag 2 dovrebbe essere ancora più facile e immediato ritrovare chiavi, portafogli o borse, anche in mezzo alla folla o in ambienti dispersivi.

Si vocifera inoltre che Apple stia lavorando per rendere AirTag 2 più sicuro, probabilmente per rispondere ad alcune polemiche sul rischio che il dispositivo possa essere utilizzato per stalking o controllo non autorizzato. Staremo a vedere quali saranno queste migliorie.

Grazie al nuovo chip UWB, AirTag 2 potrebbe avvicinarsi molto alle prestazioni dei migliori tracker Bluetooth in circolazione, come quelli di Tile o Chipolo, che hanno un raggio d’azione tra i 60 e i 150 metri. Certo, parliamo sempre di rumor e il prezzo del nuovo modello Apple è tutto da scoprire.