AirTag di Apple per localizzare cani e gatti: attenzione ai rischi

Usare gli AirTag per localizzare un animale domestico non è necessariamente una buona idea… sebbene questo piccolo tracker di Apple sia molto apprezzato dai proprietari di cani e gatti, che, invece di tappezzare i muri della città con manifesti, possono facilmente localizzare il loro amico a 4 zampe qualora dovesse scomparire.

Perché non mettere gli AirTag al collo di cani e gatti

Tuttavia, per quanto pratici, gli AirTag non sono necessariamente destinati agli animali domestici. In effetti, i localizzatori nel loro complesso non sono adatti e possono persino essere pericolosi. La piccola batteria degli AirTag potrebbe rivelarsi fatale se ingerita dal cane o dal gatto e purtroppo è già successo molte volte. Per recuperare il tracker, infatti, è necessario intervenire chirurgicamente. Inoltre, se la batteria inizia a corrodersi o si apre, potrebbe bucare il tratto gastrointestinale dell’animale.

A ciò si aggiunge un certo grado di inefficienza, in particolare nelle aree rurali dove è più probabile che cani e gatti scappino. Nelle zone rurali, il segnale è meno preciso che in città (o addirittura in un quartiere) e la localizzazione dell’AirTag può risultare inefficace.

L’alternativa agli AirTag di Apple

Per tenere al sicuro il proprio amico a 4 zampe, la prima regola è farlo microchippare. Il microchip è un piccolo chip permanente che ha le dimensioni di un chicco di riso e viene inserito nell’animale. Inoltre, è consigliabile investire in un collare GPS dedicato agli animali domestici, piuttosto che in un AirTag, che dovrebbe essere visto più come un portachiavi connesso dedicato alla localizzazione di oggetti di uso quotidiano.

Senza contare che, alcuni malintenzionati potrebbero essere tentati di rubare il prezioso AirTag direttamente dal collare del proprio gatto o del proprio cane. Nel corso degli anni, gli AirTag di Apple sono stati utilizzati in modi molto originali, persino per recuperare auto rubate!