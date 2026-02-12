AirTag ma per Android con il set da 2pz a soli 15€ su Amazon: falli tuoi

Perdi spesso le tue cose e vorresti avere tanto dei prodotti come gli AirTag di Apple? Da oggi ti è possibile anche se hai uno smartphone Android. Sul mercato ci sono questi smart tracker tag di LocLynx che funzionano attraverso Google Find Hub e ti permettono di sapere dove hai lasciato i tuoi averi. In confezione da 2 pezzi, costano pochissimo con lo sconto del 25% disponibile su Amazon. Non perdere tempo e aggiungili al tuo carrello a soli 15,70€ prima che il prezzo torni pieno.

Smart Tracker: come gli AirTag ma su smartphone Android

Nonostante non sia stata Apple a creare questa tecnologia, gli AirTag l’hanno resa famosa. Ma per te che hai uno smartphone Android, purtroppo, non vanno bene. Non demordere perché esiste la soluzione e sono questi smart tracker tag creati ad hoc. Sono due e sono facili da usare così come da tenere a portata di mano. Infatti sono due piccoli cerchietti con foro integrato, per trasformarli al volo in portachiavi e agganciarli su borse, valigie e così via. Viste le loro dimensioni ridotte e al loro peso leggero, puoi tenerli persino nel portafogli se ne senti la necessità.

Si collegano via Bluetooth al tuo smartphone Android e sono subito pronti a tenere traccia di ogni movimento. Come controlli la posizione? Scarica l’applicazione Goolge Find Hub per avere una mappa, in tempo reale, della loro posizione. Quando perdi qualcosa, hai la possibilità di farli suonare così da rendere più semplice la localizzazione. Hanno un range di copertura pari a 100 metri, sono impermeabili e la loro batteria dura veramente tanto. Una volta che quest’ultima si esaurisce, puoi acquistare una semplice CR2032 e sostituirla in totale autonomia. Ottimo, vero?

L’offerta di Amazon

Se desideri tenere traccia dei tuoi averi e non perderli mai di vista, scegli gli smart tracker tag per Android. Comprali subito su Amazon con lo sconto del 25% e li fai tuoi a soli 15,70€ subito.