Apple AirTag su Amazon: il pre-ordine è disponibile

Presentato solo pochi giorni fa, AirTag oggi è in vendita: lo si può comprare in pre-ordine anche su Amazon al prezzo di 35 euro per una singola unità oppure al prezzo di 119 euro per la confezione che ne contiene quattro, risparmiando così sull’acquisto. Le consegne prenderanno il via il 30 aprile, come annunciato in via ufficiale dalla mela morsicata.

Apple AirTag: eccolo su Amazon, al via il pre-ordine

L’accessorio è progettato per consentire agli utenti di localizzare e trovare gli oggetti grazie all’impiego della tecnologia Ultra Wideband (nonché di Bluetooth e NFC) e dell’applicazione Find My. Per altri dettagli invitiamo a consultare la descrizione.

Con AirTag è facilissimo non perdere mai di vista le tue cose. Agganciane uno alle chiavi, infilane un altro nello zaino e via: eccoli apparire nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi Apple e rintracciare i tuoi amici e familiari.

AirTag è disponibile da oggi: il prezzo di 35 euro dà diritto all’acquisto di una singola unità del dispositivo Apple, mentre se l’intento è quello di utilizzarne diversi, conviene comprare la confezione da quattro al prezzo di 119 euro.