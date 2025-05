Alcatel torna a far parlare di sé con tre nuovi smartphone

C’è stato un tempo in cui telefoni servivano soprattutto per fare chiamate. Niente touchscreen, solo tasti che facevano “clic” e suonerie che si riconoscevano a chilometri di distanza. In quegli anni dominavano i Nokia indistruttibili, ma c’erano anche gli Alcatel (e chi se lo dimentica). Dopo 4 anni di assenza, Alcatel è tornata, grazie anche all’appoggio di Nokia, la sua rivale storica.

Alcatel è tornata con 3 nuovi smartphone V3 economici

Alcatel India ha annunciato l’arrivo di tre nuovi smartphone della serie V3 – Ultra, Pro e Classic, tutti con il 5G. La storia di Alcatel è un po’ un giro di valzer aziendale: nata nel 2006 dall’unione di Alcatel e Lucent Technologies, si occupava di infrastrutture per le telecomunicazioni. Dopo aver fatto coppia con TCL per un po’, nel 2015 è finita nelle mani di Nokia.

Il V3 Ultra 5G è dotato di un ampio schermo da 6,8” FHD+ che usa la tecnologia Max Ink NXTPAPER di TCL. La chicca? Si può impostare il display in bianco e nero, e diventa praticamente un Kindle. Lo smartphone è alimentato da un chip MediaTek Dimensity 6300, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Sul retro, è presente un sensore con tre moduli fotografici, uno dei quali da 108 megapixel. È presente anche una batteria da 5.010 mAh, oltre a uno stilo integrata e alla compatibilità eSIM.

Gli altri due modelli, il V3 Pro 5G e il V3 Classic 5G, avranno uno schermo leggermente più compatto (6,7” in qualità HD+), mentre il V3 Classic sarà dotato di tecnologia NXTVISION. Entrambi saranno alimentati da un chip MediaTek Dimensity 6300, in questo caso abbinato a 8 GB di RAM.

Secondo Alcatel India, gli smartphone saranno disponibili a partire dalla fine di maggio, a un prezzo inferiore a 340 dollari.