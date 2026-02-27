Alcolock obbligatorio: come funziona, costi e sanzioni

A partire dal 24 febbraio è obbligatorio l’uso dell’alcolock da parte degli automobilisti già sanzionati per guida in stato di ebrezza, ovvero con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Il dispositivo impedisce l’avvio del motore se il livello di alcol è superiore a zero. Sul portale dell’automobilista sono elencate le informazioni relative a due prodotti.

Funzionamento, costi e sanzioni

L’obbligo dell’alcolock è stato introdotto con la legge n. 177 del 25 novembre 2024 che modifica gli articoli 125 e 186 del Codice della strada. Il decreto attuativo è stato firmato dal Ministro dei trasporti il 2 luglio 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2025. L’ultimo passaggio burocratico è stato completato il 23 febbraio con la pubblicazione di una circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

L’alcolock è obbligatorio per gli automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, sulla cui patente sono stati apposti i codici unionali 68 e 69 che indicano il divieto assoluto di alcol e l’uso del dispositivo conforme alla norma EN 50436. Gli installatori autorizzati devono applicare un sigillo che impedisce l’alterazione o la manomissione. In caso di controlli, il conducente dovrà esibire l’originale della dichiarazione di installazione e il certificato di taratura.

Sul portale dell’automobilista sono elencati due dispositivi: Breatech Alcolock B1000 e Zaldy Alcolock. Il primo può essere installato solo su alcuni veicoli, mentre il secondo è compatibile con tutti i veicoli. L’elenco degli installaori autorizzati è ridotto all’osso: 50 per il primo dispositivo (quasi tutti in Lombardia) e solo tre per il secondo dispositivo.

Il numero di alcolock e degli installatori aumenterà nelle prossime settimane, ma al momento la maggioranza degli automobilisti obbligati all’uso del dispositivo dovranno trovare un autista o prendere i mezzi pubblici. Chi non installa l’alcolock rischia sanzioni fino a 638 euro e la sospensione della patente fino a sei mesi.

Secondo Federcarrozzieri, il costo di installazione è circa 2.000 euro, al quale si devono aggiungere i costi di taratura, manutenzione e boccagli monouso. Sui veicoli troppo vecchi non può essere installato. Inoltre, se una famiglia possiede solo un’automobile, tutti dovranno avere un tasso alcolemico pari a zero.