Alexa: aggiunto il supporto a TuneIn Premium

D’ora in avanti, gli utenti che si servono di Alexa sui dispositivi Echo e su tutti gli altri che supportano l’assistente vocale di casa Amazon potranno allietarsi anche nel riprodurre i contenuti provenienti dalla versione Premium di TuneIn, la celebre piattaforma che consente di ascoltare radio, programmi sportivi e podcast provenienti da ogni dove del globo.

Alexa: ora c’è il supporto alla versione Premium di TuneIn

Nel corso degli ultimi giorni, infatti, è stato aggiunto il supporto a TuneIn Premium, che è disponibile in abbonamento mensile da 9,99 dollari al mese e consente di accedere a MLB, NHL, sport motoristici e sport collegiali in diretta e altro ancora, di fruire del servizio senza pubblicità su CNN, FOX News Radio, MSNBC e altre, di ascoltare musica senza pubblicità per tutti gli stati d’animo e le attività e di ricevere meno spot su 100.000 stazioni radio.

In precedenza, invece, era possibile sfruttare Alexa solo in accoppiata alla versione gratuita di TuneIn. Considerando però che molti utenti vanno uso della variante a pagamento, in special modo negli Stati Uniti, il cambiamento sarà sicuramente particolarmente gradito.

Per l’occasione, Amazon e TuneIn offriranno ai nuovi abbonati un periodo di prova di 3 mesi (contro i soli 7 giorni di base), come dettagliato sul sito ufficiale di TuneIn.

TuneIn a parte, ricordiamo che con Alexa è possibile sfruttare molteplici altri servizi di streaming audio e radio, come ad esempio Spotify ed Apple Music, oltre ovviamente ad Amazon Music che viene messo a disposizione direttamente dal famoso colosso per il commercio elettronico.