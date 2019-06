Amazon ce lo aveva anticipato alla fine della scorsa settimana affidandoci lo smart display Echo Show 5 (da pochi giorni in vendita a 89,99 euro) per una prova in anteprima e oggi la promessa è stata mantenuta: Alexa accoglie una nuova funzionalità che permette di eliminare le registrazioni effettuate dai dispositivi Echo con un semplice comando vocale. È sufficiente pronunciare “Alexa, cancella quello che ho appena detto” oppure “Alexa, cancella tutto quello che ho detto oggi”.

Alexa, elimina quello che ho detto

Per poter sfruttare la feature è però prima necessario abilitarla attraverso le impostazioni del proprio account, sul portale Web oppure nell’applicazione mobile di Alexa. Tutto ciò che bisogna fare è accedere all’area “Rivedi la cronologia voce” e attivare “Abilita l’eliminazione tramite comando vocale”.

Facendolo compare una sorta di pop-up che mostra il messaggio riportato di seguito.

Quando questa opzione è abilitata, chiunque abbia accesso ai tuoi dispositivi può chiedere ad Alexa di eliminare le registrazioni vocali dal tuo account dicendo “Alexa, elimina quello che ho appena detto” oppure “Alexa, elimina tutto quello che ho detto oggi”.

Il menu a tendina “Intervallo di date” offre le seguenti opzioni: Oggi, Ieri, Questa settimana, Questo mese, Intera cronologia, Personalizzata. Selezionando l’ultima è possibile specificare la data di inizio e quella di fine del periodo.

A questo punto tutto è pronto per supportare la funzionalità. Abbiamo provato con “Alexa, dimentica quello che ho appena detto”.

Come risultato, l’IA risponde “Ok, elimino l’ultima registrazione”.

Se si chiede invece di eliminare una cronologia dalla durata più estesa, ad esempio quella dell’intera giornata, l’assistente chiede un’ulteriore conferma prima di procedere.

È poi sufficiente dire “Sì” per concludere l’operazione.

Ricordiamo che è possibile consultare, eliminare e se lo si desidera ascoltare tutti i comandi vocali impartiti ad Alexa anche attraverso l’applicazione mobile dell’assistente, accedendo alle “Impostazioni”, selezionando poi “Account Alexa” e infine “Cronologia”.