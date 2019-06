Amazon Echo Show 5 con Alexa da oggi in Italia

Ne abbiamo parlato all’inizio della settimana condividendo le nostre prime impressioni, dopo aver trascorso un paio di giorni in compagnia del dispositivo, e torniamo a farlo oggi in occasione del suo debutto in Italia: il nuovo Echo Show 5 con Alexa è disponibile da queste ore su Amazon al prezzo di 89,99 euro, con consegna immediata in tutto il paese.

Amazon Echo Show 5 con Alexa arriva oggi

Uno smart display in miniatura, con diagonale da 5,5 pollici, inferiore se paragonata a quella della maggior parte degli smartphone in circolazione. Quella di ridurre le dimensioni rispetto al modello Echo Show da 10,1 pollici è una scelta voluta, pensata per andare incontro alle esigenze di chi vuol posizionare il device in modo discreto all’interno della propria casa. L’ingombro è minimo e questo si traduce in pro e contro: lo si può mettere ovunque, sul comodino così come sulla scrivania, ma dalla distanza la visibilità dei testi e dei contenuti mostrati può risultare difficoltosa.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, tra le caratteristiche rientra il copri-telecamera integrato da Amazon per rispondere a un’esigenza specifica degli utenti più attenti alla privacy: basta agire sullo slider meccanico e una copertura nasconde il sensore, così da rendere tutti più tranquilli. Stessa finalità per il pulsante che interrompe l’alimentazione dei microfoni.

In termini di funzionalità ritroviamo tutto quanto offerto da Alexa sia sugli smart speaker della linea Echo sia all’interno dell’applicazione mobile o sugli smart display lanciati finora, ad eccezione del modello Echo Spot che, complice dimensioni ancor più ridotte e un form factor circolare, non rende disponibili le medesime caratteristiche. Valore aggiunto dell’ecosistema sono le skill continuamente proposte dagli sviluppatori per l’accesso a contenuti e servizi di ogni sorta: ce ne sono per l’intrattenimento multimediale, per la consultazione di notiziari e informazioni online, per il controllo delle apparecchiature della smart home e per molto, molto altro ancora. Invitiamo a dare un’occhiata al sito ufficiale per sfogliarne il catalogo.

Non mancano poi lo streaming musicale di Amazon Music e Spotify (solo con account premium), l’accesso al catalogo di film e serie TV proposto da Prime Video, le notizie di Sky TG24 e gli audiolibri di Audible. A tal proposito, la qualità del comparto audio è andata oltre le nostre aspettative: uno speaker così piccolo è comunque in grado di riprodurre un sonoro eccellente, anche nelle frequenze più basse. Ben calibrato anche il funzionamento dei due microfoni che catturano i comandi vocali senza esitazioni in presenza di disturbi o rumori nella stanza.

Il nostro giudizio su Echo Show 5 non può che essere positivo considerando il prezzo a cui viene proposto e tenendo conto che le sue caratteristiche andranno migliorando via via con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale che le gestisce. Amazon ci ha anticipato che a breve verrà reso disponibile un aggiornamento dell’interfaccia, portato poi anche sulla già citata versione da 10,1 pollici.

Rispetto al modello più grande va segnalata l’assenza dello hub ZigBee integrato per la gestione delle apparecchiature nella smart home. Un compromesso comunque accettabile in virtù della spesa contenuta. Abbiamo inoltre notato che osservando il display da una posizione angolata (non frontalmente) la qualità delle immagine tende un po’ a degradare, soprattutto con i livelli più bassi di luminosità.

In definitiva, ci sentiamo di consigliare l’acquisto di Echo Show 5 a chi ha già confidenza con l’ecosistema smart di Alexa (magari già disponendo degli smart speaker Echo) così come a chi desidera metterne alla prova le potenzialità. L’esborso economico contenuto lo rende il dispositivo ideale per un primo contatto con la fruizione dei comandi vocali in ambito domestico, aggiungendo una componente visiva che beneficia delle ampie possibilità di personalizzazione in termini di layout per quanto riguarda sfondi e orologi. Insomma, è il display di Amazon che avremmo voluto vedere fin da subito all’esordio di Echo Spot.