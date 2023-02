Alexa diventa concierge virtuale: gli Echo entrano in hotel

Amazon ha annunciato una nuova importante funzione per il proprio sistema di assistenza vocale che fa perno su Alexa. Si tratta dell’apertura all’Italia del servizio Alexa Smart Properties for Hospitality, soluzione già attiva in Francia e Regno Unito per trasformare l’assistente in un vero e proprio servizio a disposizione del mondo Horeca.

Alexa Smart Properties for Hospitality

Si parte dal TH Roma Carpegna Palace Hotel, dove i dispositivi Echo Show sono diventati il centro dell’esperienza nella stanza dell’hotel rendendo più semplice e gradevole il soggiorno degli ospiti. Spiega Amazon:

Tramite i dispositivi Echo presenti nelle camere dell’hotel, gli ospiti possono chiedere ad Alexa di svolgere una serie di comandi come riprodurre musica, dare informazioni sul meteo, e persino fare il check-out, il tutto tramite il semplice uso della voce. Grazie ad Alexa gli ospiti potranno accedere ad una serie di informazioni relative all’hotel in cui soggiornano, come conoscere la password del Wi-Fi, gli orari di apertura del ristorante, del bar o della palestra, semplicemente dicendo, ad esempio, “Alexa, a che ora apre il ristorante?”. Inoltre, i clienti potranno gestire i comandi smart di luci, termostati e tende della camera in cui alloggiano, richiedere servizi dell’hotel e segnalare un problema di manutenzione. Pronunciando “Alexa, non funziona l’aria condizionata”, ad esempio, la reception riceverà la richiesta inviando quanto prima l’assistenza.

Alexa aveva già aperto da tempo a questo tipo di dimensione, approcciando anche il mondo della sanità e dell’hospitality per anziani. L’apertura agli hotel è importante in virtù di ciò che la cosa potrebbe significare, innestando Alexa al centro dell’esperienza dell’ospite e creando un canale di dialogo e assistenza semplificato.

I vantaggi sono per l’utente, che si trova maggiori servizi e maggiori comodità a disposizione, ma anche per l’hotel, che potrà gestire meglio il rapporto con il cliente.

I clienti ci dicono di apprezzare la natura intuitiva di Alexa per svolgere attività che vanno dall’intrattenimento al chiedere informazioni, fino al controllo della Casa Intelligente. Con Alexa Smart Properties for Hospitality, i clienti possono sperimentare lo stesso comfort nella loro camera d’albergo. Alexa Smart Properties for Hospitality offre ai gestori di strutture ricettive nuovi modi per creare soggiorni memorabili per i loro ospiti Meryem Tom, Director Alexa Enterprise EU di Amazon

La stessa esperienza che l’utente ha già presumibilmente sperimentato a casa propria, dove Alexa è diventata ormai un’abitudine per molti, la si potrà sperimentare negli hotel che faranno medesima scelta. L’hotel avrà la possibilità di personalizzare i servizi forniti ed in prospettiva il tutto potrà aprire anche a maggiori opportunità per vendere servizi, offrire informazioni, gestire il check-out e molto altro ancora.

Qual è la password del Wifi? A che ora è servita la colazione? Come poter accedere alla palestra? A che ora apre il ristorante? Queste e altre domande potranno passare attraverso Alexa, evitando la necessità di uscire dalla stanza e passare nella hall per chiedere alla reception. A tutto ciò si aggiungono servizi esterni relativi ai luoghi da visitare, le strade da scegliere e altro ancora. Alexa ha dalla sua anche ampie competenze linguistiche, potendo rispondere tanto in Inglese quanto in Italiano.

I turisti sono sempre più tecnologici, nel loro quotidiano e in vacanza. Soluzioni che possono semplificare la vita e arricchire l’esperienza di viaggio. Un’opportunità anche per il mondo alberghiero che attraverso i nuovi strumenti può rispondere ad esigenze ed attese dei propri ospiti favorendo una migliore fruizione dei servizi e una ulteriore ampliamento degli stessi. In questo quadro si inserisce ASP, una soluzione certamente molto interessante, uno strumento “familiare” per molti che nell’albergo offre nuove modalità per vivere al meglio la vacanza Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi

Il tuo prossimo viaggio potrebbe essere molto differente dal solito: Alexa verrà in viaggio con te e ti aspetterà in hotel per fornirti il solito servizio di informazioni ad ampio raggio su meteo, orari di sveglia e molto di più ancora.

