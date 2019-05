Alexa ti insegna a votare per le Elezioni Europee

Uno dei più grandi problemi delle Elezioni Europee sta nell’informazione: un interesse troppo scarso da parte degli elettori, un’informazione troppo blanda da parte dei media ed il risultato è che si va spesso a votare con un grado di consapevolezza ben al di sotto del minimo sindacale. Il problema è grave poiché afferente ad un principio cardine della democrazia: la partecipazione è bassa ed ancor più bassa è la sua qualità, poiché carente è il tasso di conoscenza che si ha circa programmi, candidati, meccanismi elettorali ed in relazione al ruolo stesso delle istituzioni europee. Alexa, nel suo ruolo di assistente intelligente, prova a supplire in qualche modo a qualcuna di queste mancanze fornendo assistenza agli utenti interessati a saperne qualcosa di più.

Alexa spiega le Elezioni Europee

Alexa non può (non deve, e non vuole) fornire indicazioni di voto legate alla propaganda politica, ma è ben posizionata per poter offrire agli utenti un nuovo modo per accedere alle informazioni basilari sui meccanismi di voto. Sarà quindi sufficiente invocare Alexa per capirne qualcosa di più nelle ore immediatamente antecedenti l’apertura dei seggi, integrando eventualmente quel che già è possibile carpire interrogando Google sul tema.

Il servizio consente di accedere a dati provenienti direttamente dal Parlamento Europeo, tanto in preparazione al voto quanto in relazione ai risultati durante e dopo gli spogli. Queste alcune delle domande a cui, secondo Amazon, Alexa sarà in grado di rispondere:

Alexa come stanno andando le elezioni ?

Alexa quando si vota?

Alexa quando si vota in Olanda?

Alexa qual è l’affluenza alle urne in Francia?

Alexa quali sono i risultati delle elezioni in Italia?

Alexa quanti seggi ha avuto [nome del partito] ?

Alexa quanti seggi ha avuto [nome del partito] in [Paese]

Alexa come sta andando [nome del partito]?

Alexa quando è stata fondata l’Unione Europea?

Alexa quali sono gli Stati Membri dell’Unione Europea?

Alexa chi vota per il Parlamento europeo?

Si avrà la possibilità di approfondire il tema e si avrà la certezza di avere a disposizione dati di prima mano, provenienti da fonte ufficiale e pertanto affidabili ed aggiornati. Va ricordato come, per coloro i quali siano interessati a capirne qualcosa di più sui meccanismi di voto per le Europee, è a disposizione un sito ufficiale (elezioni-europee.eu) contenente tutto quanto utile per poter arrivare al voto con la massima consapevolezza possibile – garantendo così il proprio miglior contributo all’espletamento di un passaggio fondamentale per la bontà e la solidità di quella democrazia su cui abbiamo costruito la nostra intera società.