Alexa Game Control: giocheremo con la voce su Xbox e PC

Al Gamescom 2022 fa il suo esordio quella che potrebbe essere una sostanziale novità nell’interazione videoludica del prossimo futuro: Amazon ha infatti annunciato Alexa Game Control, una nuova modalità interattiva che si aggiunge alla tradizionale esperienza da tastiera (su PC) o da controller (su Xbox) per dare un ruolo anche alla voce all’interno del gioco.

Alexa per giocare

Così come oggi si può chiedere ad un Amazon Echo di accendere una lampadina o di far partire una canzone, prossimamente si potrà chiedere al gioco “cambia l’arma” o altre istruzioni simili (di tipo “non-player characters“) per velocizzare l’operazione e, soprattutto, per facilitarla. La voce, insomma, andrebbe ad integrare l’esperienza aggiungendo una nuova modalità di comando, il cui ruolo sarà quello di un “plus” complementare alle modalità tradizionali. Il giocatore potrà dunque parlare per eseguire azioni, introducendo qualcosa di nuovo nel modo in cui si interagisce: un elemento che si farà notare anche su Twitch, dove la voce ha già un ruolo proprio rompendo il muro del silenzio che avvolgeva in precedenza il gaming in solitaria.

Il tramite sarà quello di Alexa, sebbene non sia necessario anteporre la parola “Alexa” all’ordine impartito. Non sarà neppure necessario possedere un Amazon Echo in casa, ma sarà sufficiente un microfono collegato al PC o alla Xbox. Amazon, insomma, dona un ruolo nuovo ad Alexa de-personalizzandone l’immagine ed innestandola direttamente all’interno del gaming made in Redmond. Chiaramente, essendo Alexa all’ascolto, la voce avrà anche ruoli ulteriori: spegnere o accendere le luci mentre si gioca sarà qualcosa che si può eseguire anche senza muoversi dalla propria postazione, così come controllare la musica attorno a sé o rispondere al citofono saranno operazioni eseguibili senza mai uscire dalla propria sessione di gioco.

L’esordio avverrà con il rilascio di Dead Island 2. Attualmente Alexa Game Control è in beta privata, ma tutto lascia supporre un ruolo da protagonista nelle prossime stagioni del gaming.

