Una nuova interessante funzione sta per prendere piede sui dispositivi Alexa. Amazon ha infatti annunciato che a partire da oggi Audible (già proprietà Amazon) è disponibile come nuovo servizio integrato per Alexa, utilizzabile quindi sui dispositivi compatibili (Echo o altri). Funzionerà esattamente così: basterà chiedere ad Alexa di leggere un libro e poi non resta che mettersi comodi ad ascoltare. La nuova frontiera degli audiolibri prende così il via da qui, dove il libro si è smaterializzato prima nella distribuzione, poi nel contenuto (diventando materiale digitale in salsa Kindle) ed infine nella sua stessa forma espressiva (passando dallo scritto al vocale).

Alexa, leggimi un libro

Per poter accedere alla novità occorre anzitutto essere in possesso di un account Audible. Chi non dovesse averne uno ma intendesse quantomeno provare il servizio, può iscriversi alla prova gratuita della durata di 30 giorni, tempo più che sufficiente per farsi leggere un libro dall’assistente vocale.

Audible offre oltre 50.000 tra audiolibri, podcast e serie Audio originali, e più di 6.000 di questi in italiano, per un totale di oltre 200.000 ore di ascolto. L’abbonamento mensile costa 9,99€, è gratis per i primi 30 giorni di utilizzo e offre accesso illimitato all’intero catalogo. Iscriversi è molto semplice: basta scaricare l’app o andare sul sito Audible.it e creare il proprio account, oppure utilizzare quello Amazon.

“Alexa, leggimi un libro“. Oppure “Alexa, leggi Il mago di Oz“. Biografie, gialli, narrativa, romanzi e quant’altro sono a disposizione ad una cifra del tutto consona per una sana abitudine di lettura. Quando si accede ai libri attraverso strumenti come Audible, accedendo ai contenuti tramite vari strumenti in base al tempo disponibile ed agli spostamenti da effettuare, device come gli Amazon Echo diventano una opportunità in più. Si può dunque iniziare un libro in casa, continuarlo in automobile, proseguirlo in pausa e terminarlo la sera sul proprio divano: l’immaterialità del contenuto e l’ubiquità della fruizione rendono possibile tutto ciò senza più frizione alcuna, nel nome di Audible e con la voce di Alexa.