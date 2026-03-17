Alexa+ in Italia? Proviamo a immaginare quando potrebbe arrivare

Va detto subito: non lo sappiamo. Ci sono però alcuni indizi che ci fanno pensare a un debutto di Alexa+ a livello globale non troppo in là nel tempo. Uno di questi, il più importante, è il recentissimo arrivo delle nuove personalità che consentono agli utenti di intervenire sulla loro esperienza in compagnia dell’AI. È il segnale concreto di uno sviluppo che procede a un ritmo abbastanza spedito da concedere una maggiore libertà di scelta e personalizzazione.

Quando arriverà Alexa+ in Italia?

Ricordiamo che al momento la disponibilità è un’esclusiva degli Stati Uniti. Una volta confezionato, il prodotto non dovrebbe incontrare particolari difficoltà nel suo rollout globale. Si tratta dopotutto di doverlo adattare a lingue diverse e questo ormai da tempo non è più un grande ostacolo. L’impressione è che Amazon stia ancora limitando l’accesso ai soli USA per raccogliere i feedback necessari ad apportare gli ultimi ritocchi, prima di raggiungere altri territori.

Alexa+ è un servizio premium. Oltreoceano è proposto a 19,99 dollari al mese, ma al tempo stesso è incluso nell’abbonamento Prime, quello che in molti già usano per ricevere gratis e in un solo giorno gli articoli acquistati sull’e-commerce. Anche da noi potrebbe essere replicato lo stesso approccio.

Aumento in vista per l’abbonamento Prime?

Dunque, quando? Dovendo provare a indovinare, ipotizziamo entro il 2026, forse già tra l’estate e l’autunno. A questo punto, la domanda successiva è: sarà accompagnato da un rincaro della sottoscrizione? L’ultimo ritocco verso l’alto risale al 2022, quando Amazon ha introdotto le tariffe attuali, 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno scegliendo un solo pagamento. Speriamo di sbagliarci, ma dopo quattro anni non è un’ipotesi da escludere.

Va precisato che l’utilizzo di Alexa+ non è obbligatorio, rimane comunque disponibile la versione standard dell’assistente, quella a cui sono abituati tutti coloro che hanno in casa un prodotto della gamma Echo.