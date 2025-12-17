Alexa Plus sul web, arriva l'interfaccia browser dell'assistente AI

Amazon ha attivato il sito web per Alexa Plus, l’assistente vocale rinnovato con l’AI, trasformandolo in un’interfaccia browser completa. Per alcuni utenti fortunati, digitare Alexa.com non porta più a una pagina informativa, ma a un vero chatbot con tanto di menu a tendina, controlli per la casa smart e accesso alle chat recenti. Amazon vuole che Alexa diventi un assistente che si usa per tutto, non solo in casa.

Sito web Alexa Plus attivo per alcuni utenti Prime

Il sito web di Alexa Plus era stato annunciato per la prima volta all’evento di lancio di febbraio, ma fino a poco tempo fa Alexa.com reindirizzava solo a una pagina informativa. Ora, alcuni utenti vedono una nuova interfaccia web che assomiglia al chatbot di Alexa Plus nell’app Alexa.

L’esperienza inizia con alcuni passaggi di configurazione, poi ci si ritrova davanti a una grande schermata blu e bianca con un messaggio Ciao [nome], come posso aiutarti? sopra una casella di testo. La casella permette di caricare file, e sotto ci sono link a menu a tendina: Pianifica, Impara, Crea, Acquista e Trova.

I menu includono prompt predefiniti che portano all’interfaccia del chatbot, come Pianifica la mia prossima vacanza , Crea una guida allo studio per il mio esame , Acquista prodotti di tendenza e Prenota un tavolo al ristorante . Tutto pensato per velocizzare l’interazione, anche se in fondo alla pagina, in caratteri piccoli, compare l’avviso: Alexa potrebbe dare non sempre la risposta giusta . Un disclaimer onesto, almeno.

La barra laterale è il centro di controllo

Sulla sinistra c’è una barra degli strumenti che contiene collegamenti alle chat recenti, incluse quelle dai dispositivi Echo. Si può accedere ai comandi della casa smart, al calendario, alle liste Alexa, ai promemoria e alle attività. C’è anche una sezione file che consente di accedere a tutti i file o le foto caricati su Alexa Plus, oltre alle email inviate tramite l’assistente.

È chiaro che l’interfaccia web è pensata per rendere Alexa Plus più integrata nelle attività quotidiane. Poter controllare i dispositivi smart e aggiungere articoli alla lista della spesa con un paio di clic dalla scrivania è comodo. Molto più comodo che urlare a un altoparlante dall’altra parte della stanza.

Molte di queste funzionalità esistono già sui dispositivi Echo e nell’app Alexa, ma qui si può interagire più facilmente tramite tastiera e schermo grande. Digitare è spesso più veloce e preciso che parlare, soprattutto quando si devono fare richieste complesse o correggere errori.

L’app Alexa è ancora molto macchinosa, un labirinto di menu e sezioni che rende difficile trovare quello che si cerca. L’interfaccia web sembra più pulita e diretta.

Amazon vuole competere con ChatGPT e Gemini

Questa è la prima grande mossa di Amazon per rendere Alexa Plus un assistente AI utilizzabile ovunque, non solo a casa. Un assistente che possa competere con ChatGPT, Claude e Gemini. Sarà all’altezza dei rivali? Vedremo.

L’accesso ad Alexa.com sembra essere in fase di lancio limitato e richiede un abbonamento Alexa Plus, ancora in accesso anticipato. Serve un abbonamento Prime, oppure si può pagare 19,99 dollari al mese. Non proprio economico per un assistente AI, considerando che ChatGPT Plus costa 20 dollari ma offre accesso a modelli più avanzati e a strumenti per generare foto, video, ecc.