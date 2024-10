Alexa sempre con te con Echo Auto: maxi sconto a tempo su Amazon

Amazon offre in sconto ad un prezzo molto interessante Echo Auto: il dispositivo da portare in macchina che ti permette di avere l’assistente vocale Alexa e tutte le sue utili funzioni anche mentre guidi. Il prezzo in offerta è di 44,99 euro.

Echo Auto: Alexa anche in macchina

Echo Auto è un dispositivo compatto e facile da posizionare e ti permette di riprodurre musica, fare chiamate, inviare messaggi e controllare la tua casa intelligente mentre guidi se hai dei dispositivi compatibili.

L’apparecchio include infatti 5 microfoni integrati in modo che riesca a captare la tua voce anche con rumori di sottofondo, come musica o traffico. Con il caricatore rapido incluso puoi inoltre ricaricare il tuo telefono mentre sei in viaggio.

Echo Auto ti permette di riprodurre la tua musica preferita da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e ascoltare stazioni radio in diretta. La funzione Follow Me Music ti permette di riavviare la riproduzione da dove l’avevi interrotta. Inoltre, puoi effettuare chiamate, utilizzare Drop In per collegarti con dispositivi Echo a casa o inviare annunci.

Podcast, notizie, i libri più popolari: tutto sarà a tua disposizione pronto a farti compagnia, specie durante i viaggi più lunghi. Infine, se in casa hai installato dei dispositivi per la domotica puoi chiedere ad Alexa di controllarli anche mentre ti trovi lontano.

Un dispositivo incredibilmente utile, ora ad un super prezzo: acquista Echo Auto a 44,99 euro.