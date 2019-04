Un nuovo servizio musicale sbarca su Alexa: da oggi anche TIMMusic potrà essere abilitato dagli utenti che intendono ascoltare i propri brani preferiti su Amazon Echo o su altri device compatibili. TIMMusic, va ricordato, non è una esclusiva degli utenti TIM, ma è invece un servizio musicale a cui può accedere chiunque e tramite il dispositivo desiderato: l’approdo su Alexa non fa che estendere le opportunità di ascolto per tutti coloro i quali hanno scelto TIM come provider dei propri ascolti musicali.

TIMMusic, come attivare la skill su Alexa

Per ascoltare la musica di TIMMusic su dispositivi Alexa è anzitutto necessario abilitare la skill dedicata. Per effettuare questo passaggio è sufficiente dare lo specifico comando ad Alexa affinché esegua il tutto senza alcun onere di registrazione.

Alexa, attiva la Skill TIMMusic

In alternativa è possibile passare per lo Skill Store di Amazon per l’abilitazione istantanea.

Una volta installata la skill, è possibile chiedere musica tramite un comando vocale che espliciti la volontà di utilizzare TIMMusic come proprio canale di ascolto. Esempi:

Alexa, come attivare la skill TIMMUSIC

Alexa, chiedi a TIMMusic musica Rock

Alexa, chiedi a TIMMusic di mettere la playlist Top Italia

Quanto costa

Il servizio TIM apre al mondo Alexa con offerte di sicura appetibilità, sia durante i primi mesi promozionali, sia a regime. Il prezzo è una variabile di grande importanza poiché su Alexa sono già disponibili servizi di grande competitività quali Amazon Music e Spotify, entrambi molto noti e già installati su gran parte degli Echo in circolazione. Ecco perché si parte con un mese gratuito, un ulteriore periodo a prezzo agevolato e quindi un approdo a regime sul servizio ad un prezzo comunque accessibile.

TIMMUSIC è ora utilizzabile, grazie alla Skill dedicata, su tutti i prodotti compatibili con Alexa gratuitamente per il mese di aprile, senza necessità di registrazione e senza vincoli di abbonamento. Da maggio, al termine del periodo gratuito, sarà possibile abbonarsi a TIMMUSIC Platinum al prezzo promozionale di 0,99 €/mese per 3 mesi e poi solo 4,99 €/mese.

TIM spiega di avere altri ed ulteriori progetti per la propria skill: nuove opzioni sono in arrivo nei prossimi mesi, anche e soprattutto per poter controllare con ancor maggior facilità tutte le opzioni del servizio. Dopo smartphone, tablet, PC, TV e TIM Box, anche l’intera gamma Echo entra quindi nell’arsenale di TIMMusic: un passo doveroso se il servizio intende rimanere concorrenziale rispetto ai big della musica che già hanno anzitempo colonizzato gli speaker degli assistenti vocali.