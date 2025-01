Alien: Romulus, dove vederlo in streaming in Italia

Dopo l’uscita al cinema avvenuta la scorsa estate, Alien: Romulus è ora disponibile anche in streaming, con la possibilità per gli utenti di recuperare il nuovo capitolo dell’iconica saga cinematografica, nata negli anni 80 e ancora oggi apprezzatissima tra gli appassionati di fantascienza e horror.

Gli utenti interessati al nuovo capitolo del franchise Alien hanno la possibilità di avviare subito lo streaming: Alien: Romulus, infatti, è disponibile in streaming su Disney+, come parte dell’enorme catalogo di contenuti a disposizione degli utenti.

Chi non ha ancora un abbonamento, può attivarne subito uno, premendo sul box qui di sotto e raggiungendo il sito ufficiale di Disney+. Per i nuovi utenti è possibile attivare un abbonamento a partire da 5,99 euro al mese.

Guarda Alien: Romulus su Disney+

Disney Plus mette a disposizione dei nuovi utenti tre diversi piani da attivare:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di Standard senza pubblicità al costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

al costo di oppure Premium al costo di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno

I piani Standard includono i contenuti in Full HD mentre il piano Premium consente di accedere ai contenuti in 4K. Tutti i piani consentono l’accesso completo all’intero catalogo presente sulla piattaforma di streaming. Per attivare subito un abbonamento basta premere sul box qui di sotto.

Alien: Romulus: cast e trailer

Il cast del film comprende Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e

Aileen Wu. Alla regia c’è Fede Álvarez che ha realizzato anche la sceneggiatura, insieme a Rodo Sayagues.

Ecco il trailer del film: