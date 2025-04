Lo scorso mese, Netflix ha annunciato l’implementazione del supporto allo standard HDR10+, al fine di permettere agli utenti di godere della massima fedeltà visiva fotogramma per fotogramma, in particolare nelle scene con forti contrasti tra luci e ombre. A tal riguardo, sia Samsung che Philips ne hanno da poco confermato l’adozione sui loro televisori con codec AV1, così che coloro che sono in possesso di un TV di uno dei due marchi possano coglierne i benefici durante la riproduzione dei contenuti d’interesse sulla nota piattaforma di streaming video.

Netflix: HDR10+ sui TV Samsung e Philips più recenti

Andando maggiormente in dettaglio, a inizio mese Samsung ha confermato l’adozione dell’HDR+ sulla gamma TV 2025, informando altresì che il supporto arriverà progressivamente anche per le gamme degli anni precedenti.

Lo stesso, adesso, è stato fatto da Philips, che annuncia il supporto ai contenuti HDR10+ di Netflix per tutti i suoi televisori compatibili dalla gamma 2022 in poi. I modelli che prevedono anche il supporto al Dolby Vision continueranno, invece, ad utilizzare quest’ultimo formato da Netflix, per cui l’utente non avrà la possibilità di scegliere se avviare lo streaming in HDR10+ o in Dolby Vision.

HDR10+ offre un miglioramento visivo netto, regolando luminosità, contrasto e colore in maniera molto simile a quanto viene fatto con Dolby Vision. Vi è però una differenza chiave: HDR10+ è libero e gratuito, mentre Dolby Vision richiede licenze e pagamenti a Dolby. Ecco perché Samsung ha scommesso fin dall’inizio su questo standard aperto e lo ha spinto con forza e sembra che a poco a poco altri produttori stiano salendo sul treno.