Netflix: qualità video migliore con l'HDR10+

Netflix ha annunciato l’introduzione del supporto per lo streaming in formato HDR10+, che va ad affiancarsi ai già disponibili HDR10 e Dolby Vision. Si tratta di una novità decisamente interessante, che consente di godere della massima fedeltà visiva fotogramma per fotogramma, in special modo nelle scene con forti contrasti tra luci e ombre.

Netflix: arriva il supporto per lo streaming in formato HDR10+

Netflix ha scelto di implementare l’HDR10+ con il codec AV1, una specifica rilasciata originariamente nel 2018 che si è gradualmente affermata come standard per lo streaming di video in 4K senza consumare eccessivamente banda. Il colosso dell’entertainment aveva inizialmente adottato AV1 per aiutare gli utenti a risparmiare dati durante la visione su smartphone,, ma il funzionamento si è rivelato altrettanto efficace per lo streaming di file HDR di grandi dimensioni.

Netflix ha comunicato che l’HDR10+ è già disponibile per alcuni titoli del suo catalogo, con l’intenzione di estendere progressivamente il supporto a tutti i contenuti HDR presenti sulla piattaforma.

Per usufruire di questa tecnologia, però, gli utenti devono soddisfare due requisiti fondamentali: possedere un abbonamento Netflix Premium e chiaramente utilizzare un dispositivo compatibile sia con HDR10+ che con il codec AV1.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Netflix aveva introdotto per la prima volta in assoluto il supporto per l’HDR nel 2016 con la serie “Marco Polo”, ma negli anni a seguire ha reso normale sulla sua piattaforma il supporto per i già citati Dolby Vision e HDR10, che rappresenta il formato HDR più comune.