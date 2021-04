Alienware M15 R5, gaming laptop con CPU Ryzen 5000

La sussidiaria di Dell ha annunciato il nuovo Alienware M15 R5. Dopo oltre 14 anni, il produttore statunitense ha realizzato un gaming laptop con processori AMD, ovvero i Ryzen 5000 serie H. Per il comparto grafico sono state invece scelte le GPU NVIDIA GeForce RTX 30. Simili componenti sono presenti anche nel più economico Dell G15 Ryzen Edition.

Alienware M15 R5: specifiche e prezzo

Il nuovo Alienware M15 R5 ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) con refresh rate di 165 e 360 Hz o Quad HD (2560×1440) con refresh rate di 240 Hz. La dotazione hardware comprende i processori octa core AMD Ryzen 7 5800H e Ryzen 9 5900HK, fino a 32 GB di RAM DDR4-3200, SSD PCIe M.2 fino a 2 TB (ci sono due slot per un secondo SSD) e schede video NVIDIA GeForce RTX 3060 e RTX 3070.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.2 e Gigabit Ethernet. Sono inoltre presenti una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, tre porte USB 3.2 Gen 1 Typ-A, uscita HDMI 2.1, jack da 3,5 millimetri, webcam HD e tastiera retroilluminata (disponibile come opzione la tastiera meccanica Cherry MX).

Il notebook sarà in vendita negli Stati Uniti dal 20 aprile al prezzo base di 1.793,98 dollari. Al momento non è noto se e quando arriverà in Italia (dove si possono acquistare i precedenti Alienware M15 R4 e R3 con processori Intel).

Dell G15 Ryzen Edition

Chi vuole risparmiare qualche dollaro può acquistare il nuovo Dell G15 Ryzen Edition con schermo da 15,6 pollici (1920×1080 pixel a 120 o 165 Hz), processori AMD Ryzen 5 5600H e 7 5800H, fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe fino a 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060. Il prezzo base del notebook, disponibile dal 4 maggio, è 899,99 dollari.