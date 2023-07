Alimentatore Apple MagSafe ufficiale in sconto su Amazon (-18%)

Hai un iPhone di ultima generazione? Allora non puoi perderti questa imperdibile offerta su Amazon.

L’alimentatore Apple MagSafe, l’accessorio perfetto per la ricarica wireless comoda e veloce, è in sconto del 18%, a soli 39,99 euro invece di 49. Non lasciarti sfuggire questa occasione e approfitta dell’affare per ottenere un’esperienza di ricarica senza precedenti.

Alimentatore Apple MagSafe: non solo stile, ma anche praticità

Grazie ai magneti incorporati, l’alimentatore MagSafe si allinea perfettamente al tuo iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 o iPhone 12 Pro, garantendo una ricarica wireless più veloce ed efficiente. Basta posizionare il telefono sul supporto e i magneti faranno il resto, garantendo una connessione sicura e stabile.

Con l’alimentatore MagSafe puoi ricaricare il tuo iPhone con una potenza fino a 15W. Questo significa una ricarica rapida e potente, per avere il tuo telefono Apple pronto all’uso in meno tempo. Non dovrai più preoccuparti di avere poco tempo per la ricarica, con questo alimentatore sarai sempre pronto a partire.

E se non possiedi un iPhone compatibile con MagSafe, nessun problema. L’alimentatore è anche compatibile con la ricarica Qi, il che significa che puoi usarlo per caricare in wireless il tuo iPhone 8 o successivo e i modelli di AirPods con custodia di ricarica wireless. Potrai sfruttare al massimo la convenienza della ricarica wireless, proprio come faresti con una qualsiasi base certificata Qi.

Infine, come ci si può aspettare da un prodotto Apple, l’accessorio è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un design elegante e minimalista. Si adatta perfettamente all’estetica dei tuoi dispositivi Apple, completando l’esperienza di ricarica in modo armonioso e raffinato.

L’alimentatore MagSafe è un accessorio indispensabile per chi possiede uno dei modelli di iPhone supportati. La ricarica wireless è più semplice e comoda che mai, e con l’offerta speciale su Amazon, puoi averlo a soli 39,99 euro invece di 49. Approfitta dell’occasione e aggiungi l’alimentatore MagSafe al tuo carrello ora per godere di una ricarica wireless rapida e affidabile, proprio come Apple sa offrire.

